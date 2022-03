Norge med nytt tap i Golden League – røk med åtte mål mot Frankrike

Som mot vertsnasjonen Danmark torsdag ble det en ren overkjøring mot Norge. Franskmennene startet kampen med å gå opp i en tremålsledelse og så seg aldri tilbake. Norge slet på sin side med å få i gang angrepsspillet. På det meste ledet Frankrike med sju mål, men utover i omgangen klarte håndballgutta å hente seg inn. Til pause sto det 19-14.

– Det ble en tøff start, men det kom seg utover i kampen, føler jeg. Frankrike ser skarpe ut og jeg tror nok de trygger seieren i land her, sa Bjarte Myrhol til TV 2 i pausen.

Franskmennene gikk også hardt ut i andre omgang, men i de første ti klarte Norge å holde forspranget nede i seks. Kvarteret før slutt ble derimot Frankrike for sterke og rykket ifra. Ved sluttsignalet sto det 37-29 i favør franskmennene.

Dermed har Norge tapt to av to kamper i årets Golden League-turnering. Norge er uten flere av sine største stjerner. Blant dem er en skulderskadd Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Harald Reinkind. Søndag møter Norge Spania i turneringens siste kamp. Det blir også Christian Berges sist kamp som landslagstrener. Han skal framover være klubbtrener for Kolstad på heltid.

(©NTB)