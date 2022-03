Kristoff får uventet konkurranse av nederlandsk sykkelstjerne

Det er sykkelstjernens arbeidsgiver Alpecin-Fenix som melder om van der Poels skadecomeback fredag.

Nederlenderen har slitt med en vond rygg, og har i tillegg vært gjennom en kneoperasjon i oppkjøringen til inneværende sesong. Det var derfor ikke ventet at han skulle komme til start i Italia denne helgen.

Dermed får Alexander Kristoff ytterligere en vrien konkurrent å hanskes med i Milano-Sanremo. Rittet er regnet blant sykkelsportens fem monumenter.

Ingen forventninger

Alpecin-Fenix opplyser riktignok at van der Poels start har sammenheng med at flere andre syklister er uaktuelle med sykdom. Det oppgis også at nederlenderen stiller til start uten forventninger på sine skuldrer.

27-åringen er samtidig blant verdens aller ypperste syklister. Helt utelukkes i toppen kan han dermed ikke.

Milano-Sanremo er for øvrig rammet av avbud fra flere profiler. Regjerende mester Jasper Stuyven er blant dem som har blitt syke og ikke stiller.

Caleb Ewan, Julian Alaphilippe og Sonny Colbrelli kommer heller ikke til start.

Ny vri for Kristoff

Det gjør derimot Alexander Kristoff, som står i spissen for sitt nye lag Intermarché-Wanty-Gobert.

Stavanger-karen vant rittet i 2014, og fulgte opp med annenplass året etter. Denne gangen har han tatt et helt nytt grep i oppkjøringen.

– For første gang i min karriere valgte jeg å sykle Tirreno-Adriatico i stedet for Paris-Nice foran Milano-San Remo. Det valget var praktisk, fordi det ikke bare reduserte reisetiden og den fysiske belastningen for meg, men det gjorde det også mulig å legge til Milano-Torino i kalenderen min og bli nummer tre der, sier Kristoff i en uttalelse fra eget lag fredag.

Den norske sykkelprofilen viste form da han sikret tredjeplassen i Milano-Torino onsdag.

