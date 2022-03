Glimt-kapteinen signerte ny langtidskontrakt – sa nei til lukrative tilbud

Eliteserieklubben bekrefter avtalen på sine nettsider dagen etter avansementet i conferenceligaen mot AZ Alkmaar.

Saltnes kom til Glimt i 2010. Siden har lysluggen fra Brønnøysund gått gradene.

Den nye kontrakten strekker seg ut 2026-sesongen 2026. Hans forrige kontrakt gikk fram til sesongslutt i 2023.

– Det føles veldig fint og naturlig. Jeg tror det er det som vil gi meg gode rammer for å prestere, utvikle meg og trives så godt som mulig fremover, sier Saltnes.

Han mer enn antyder at det hadde vært mulig å tjene større penger andre steder.

– Sportslig blir det veldig vanskelig å finne noe bedre. Utviklingsmessig er jeg hundre prosent sikker på at dette er det beste stedet for meg. Så er det penger da. Man blir alltid presentert for andre muligheter, som ville gitt mye mer betalt enn i Glimt. Det er vanskelig velge bort, men samtidig så har jeg mer enn nok og så er jeg lykkelig her. Og det er verdt veldig mye det også, sier Saltnes.

Glimt skriver også at det «ikke har stått på andre tilbud for Saltnes», og at han er en ettertraktet mann ute i verden.

Saltnes fyller 30 år i 2022 og har vært en del av Glimt siden han var 18. Nå ser det ut til at han i alle fall blir til han fyller 34, og kanskje ut hele karrieren.

– Det er i alle fall større sjanse for at jeg blir i Glimt ut karrieren enn at jeg ikke blir her. Det er det ingen tvil om. Jeg håper jeg skal spille fotball mye lenger enn denne kontrakten, forutsett at kropp og hode vil. Men det kjennes ikke som at enden er nær, for å si det sånn, sier brønnøyværingen.

[ Europa-eventyret fortsetter for Glimt som skal spille kvartfinale: – Fantastisk moral ]