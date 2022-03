Federer gir millioner til ukrainske barn

Det gjør sveitseren gjennom sin egen stiftelse. Federer er sjokkert over den russiske krigføringen.

– Jeg og min familie er skrekkslagne over bildene vi ser fra Ukraina. Det er hjerteskjærende at det går utover uskyldige. Vi står for fred, skriver 40-åringen på Twitter.

Meldingen er tagget med gule og blå hjerter samt en fredsdue. Donasjonen til War Child Holland er på 500.000 dollar.

– Rundt seks millioner ukrainske barn står i øyeblikket uten skolegang. Vi vet at det er en kritisk tid for dem å ha tilgang til utdanning, legger Federer til.

Han og kona Miroslava har to tvillingdøtre (født i 2009) og tvillingsønner (2014).

