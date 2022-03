CAS avviser russisk anke – utestengelse fra VM opprettholdes inntil videre

Det bekrefter CAS fredag ettermiddag.

Dermed har Russland gått på to nederlag i CAS på under en uke. Tirsdag avviste voldgiftsretten anken over å utestenge russiske klubblag fra europeisk fotball, vedtatt av det europeiske forbundet Uefa.

Russland skulle opprinnelig ha spilt playoff om en plass i Qatar-VM i høst, men Polen har fått walkover i semifinalen.

Etter stort press vedtok Fifa og Uefa å utestenge russiske klubber og landslag fra spill internasjonalt på grunn av krigen i Ukraina, noe Russland protesterte kraftig mot.

Russisk fotball ba CAS se på saken, men voldgiftsretten avviser å hastebehandle dette mens saken er til full behandling. Dermed opprettholdes inntil videre Fifas utestengelse.

Det innebærer imidlertid at CAS skal fortsette å behandle saken, og Russland kan teoretisk få medhold senere.

Polen skal møte enten Tsjekkia eller Sverige i en finale der vinneren kan reise til Qatar-VM i november. Alle lagene har gjort det klart at det er uaktuelt å skulle møte Russland til landskamp mens Russland kriger i Ukraina.

