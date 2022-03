Mowinckel vant super-G-finalen og havnet på sjelden norsk liste: – Dette var deilig!

Merete Fjeldavli gjorde det i 1992, og Ingeborg Helen Marken klarte det i 1996. 26 år senere ble den 29 år gamle Molde-jenta nummer tre fra Norge med verdenscupseier i super-G.

I utfor er det ingen norske jenter som har klart det.

Fra startnummer tre kjørte Ragnhild Mowinckel et tilnærmet prikkfritt løp fra start til mål i verdenscupfinalen i Frankrike.

Glad

Etter to korsbåndskader er hun tilbake på topp. Mowinckel har lovet at hun satser i minst én sesong til.

– Dette var deilig! Nå er jeg der at nesten ikke skjønner hva som skjer. Du vet aldri når du starter så tidlig, men forstår mer når du ser at utfordrerne taper mer og mer, sa 29-åringen til Viaplay.

Mowinckel måtte slippe tårene løs i intervjuet med den norske rettighetshaveren. Veteranen har vært igjennom noen tunge år med skader, og har brukt på å finne tilbake til seg selv.

– Fy søren! Denne har kostet, men nå er jeg veldig glad. Nå griner jeg på TV! Det har vært vanskelig og skikkelig dritt, men det er gøy når det begynner å løsne igjen, sa hun.

Legenden Kjetil André Aamodt var imponert.

– Det er 26 år siden en norsk jente vant et super-G-renn. Det sier litt om denne prestasjonen. I tillegg var hun fem hundredeler foran kanskje tidenes beste alpinist. Dette lover godt foran neste sesong, sa Viaplay-eksperten.

Sammenlagtvinner

Verdenscuplederen Mikaela Shiffrin kom nærmest. Hun var fem hundredeler bak den norske alpinisten i mål. Dermed avgjorde hun også kampen om sammenlagtseieren i verdenscupen. Petra Vlhova lyktes ikke, og tsjekkeren er 236 poeng bak med to konkurranser igjen før sesongen er over. Det betyr at hun ikke kan ta igjen Shiffrin.

Michelle Gisin var 13 hundredeler bak på 3.-plass i Courchevel.

Ragnhild Mowinckel ble nummer seks i utforfinalen onsdag. Da var hun 22 hundredel bak vinneren Shiffrin.

Federica Brignone hadde sikret seg super-G-kula før verdenscupfinalen i Frankrike. Den vant hun suverent. Ragnhild Mowinckels seier gjorde at hun klatret til 4.-plass på den listen.

