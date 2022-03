Lekker Zuccarello-assist da Wild vant mot Bruins

Rekkekamerat Kirill Kaprizov ble kampens store spiller med to mål. Han åpnet målprotokollen etter 6.55 i første periode.

Samme mann doblet ledelsen etter 14.28. Han ble spilt fram helt fra bak egen blueline av Zuccarello og satte pucken i krysset.

Craig Smith reduserte for Bruins etter 16.59, og da Brad Marchand scoret 2-2-målet etter 1.49 i andre periode, var kampen igjen åpen.

I tredje periode var det Wild som dominerte, og etter 7.56 sørget Jordan Greenway for 3-2-ledelse. Fem sekunder før full tid satte Ryan Hartman punktum for kampen med 4-2.

Zuccarello har hatt en strålende sesong for Wild. Assisten i onsdagens kamp var hans målpoeng nummer 61. Dermed tangerte han sin personlige poengrekord i grunnspillet, satt da han spilte for New York Rangers i 2015/16-sesongen.

Og fortsatt er det over 20 kamper igjen i grunnserien.

NHL menn onsdag:

Minnesota Wild – Boston Bruins 4-2 (2-1, 0-1, 2-0), Ottawa Senators – Columbus Blue Jackets 1-4 (1-1, 0-2, 0-1), Calgary Flames – New Jersey Devils 6-3 (2-1, 3-1, 1-1), Seattle Kraken – Tampa Bay Lightning 1-4 (1-1, 0-1, 0-2).