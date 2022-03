Birdie-avslutning løftet Hovland i Florida

Runderesultatet på 69 slag er en kopi av åpningsrunden i samme turnering i fjor. Da ble Hovland nummer tre på Copperhead-banen etter en knallavslutning og fire strake runder på under 70 slag.

Torsdag kom golfesset tregt i gang. Han startet på hull ti og noterte en bogey allerede på det 12. hullet. En birdie på hull 18 etter et nydelig innspill fra roughen sørget for at han lå på par halvveis.

Hovland har slitt med putteren iblant, men han viste klasse på hull 2 i Florida. Nordmannen satte ballen trygt i koppen fra drøyt fem meters hold og noterte en ny birdie.

Det ble vanskelig å nærme seg teten, men det ble en opptur på det 9. og siste hullet for dagen. Hovland brukte tre slag på par fire-hullet og kunne avslutte runden på to slag under par.

Hovland har tre seirer, én 2.-plass og i alt sju plasseringer i topp ti på de ti siste turneringene han har deltatt i. Det plasserer ham på tredjeplass på verdensrankingen, bak spanjolen Jon Rahm og amerikaneren Collin Morikawa.

Nordmannen gikk ut tidlig torsdag, og en rekke spillere har ikke fullført sine runder. Så langt leder Jhonattan Vegas fra Venezuela på sju slag under par.

Turneringen i Florida avsluttes søndag.

[ Tung avslutning ødela Hovlands seiersmuligheter i Players Championship ]