Utskjelte Ovetsjkin ble tidenes mestscorende europeer i NHL

36-åringen scoret sitt NHL-mål nummer 767 i karrieren i kampen mot New York Islanders natt til tirsdag norsk tid. Dermed inntok han 3.-plassen på listen over spillere med flest mål i den amerikanske hockeyligaen. Bare Wayne Gretzky (894 mål) og Gordie Howe (804) har flere.

Washington Capitals-spilleren klatrer forbi tsjekkiske Jaromir Jagr, som endte med 766 mål i NHL, før han dro tilbake til Tsjekkia for å spille i hjemlandet. Der spiller 50-år gamle Jagr fortsatt.

Ovetsjkin har hatt en høy stjerne i NHL og ble feiret som en helt i USA etter at han endelig vant NHL-tittelen i 2018. Den siste tiden har han imidlertid måtte tåle mye kritikk for sin tidligere støtte til Vladimir Putin, i tillegg til et bilde på sin instagramkonto sammen med den russiske presidenten.

Ovetsjkin gikk opprinnelig ut og ba om stans i krigen Russland fører mot Ukraina. Det var imidlertid uklart om han rettet sin oppfordring mot hjemlandet, skriver VG, som har omtalt kritikken Ovetsjkin har fått.