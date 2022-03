Innbruddsmareritt for United-stjernen Pogba: – De tok fra oss tryggheten

Pogba forteller om innbruddet i en følelsesladd oppdatering på Twitter onsdag kveld.

«I går kveld ble vår families verste mareritt en realitet, da hjemmet vårt ble utsatt for innbrudd og ranet mens babyene vår sov på rommet sitt», skriver franskmannen.

«Innbruddstyvene var i hjemmet vårt mindre enn fem minutter, men på den tiden tok de fra oss noe som er mer verdifullt enn alt vi hadde … vår følelse av trygghet og sikkerhet», fortsetter han.

Pogba og lagkameratene i Manchester tapte 0-1 for Atlético Madrid i mesterligaen tirsdag kveld. Tyvene skal ha slått til mens oppgjøret pågikk på Old Trafford.

«Episoden skjedde de siste minuttene av kampen i går kveld, da de visste at vi ikke ville være hjemme. Min kone og jeg hastet hjem, uvitende om våre barn var trygge og uskadde. Som far finnes det ingen følelse som er verre i denne verden enn å ikke kunne beskytte våre barn, og jeg håper virkelig at ingen må føle det jeg følte i går kveld», skriver fotballstjernen.

Han utlover nå en belønning til dem som kan bidra til å gi opplysninger rundt hvem som står bak.

Twitter-innlegget onsdag sier ingenting om hva tyvene fikk med seg eller hvor mye penger Pogba er villig til å betale for hjelp i saken.

