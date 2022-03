Dramatikk da Deilas New York gikk til semifinale i mesterligaen

Deilas lag hadde 3-1 å gå på fra den første kampen i kvartfinalen i den nord- og mellomamerikanske mesterligaen. Dermed holdt det akkurat til avansement med 2-4-tap på bortebane i Guatemala.

New York City ble hardt presset gjennom den tøffe bortekampen. Hjemmelaget fyrte av 22 skudd, ti av dem på mål, mens Deilas lag kun fyrte av fem avslutninger.

– Vi scoret to mål og det var fantastisk. Vi hadde kampen i våre hender, men vi så veldig slitne ut mot slutten av kampen. Hver gang de sendte ballen inn i boksen så de farlige ut, så vi er glade for å gå videre, sa Deila på pressekonferansen etter kampen.

Sluttdrama

Valentín Castellanos sørget for New York-ledelse etter 31 minutter, før Andres Lezcano utlignet for hjemmelaget like før pause.

Etter 53 minutter førte Talles Magno igjen New York i ledelsen i kampen og på det tidspunktet trengte Comunicaciones fire mål for å gå videre.

Tre scoringer fra Comunicaciones i løpet av de siste 20 minuttene av kampen, signert Nicolás Samayoa, Lynner Garcia og Jose Contreras, gjorde at New York City måtte svette for å avansere til semifinalen. Deilas menn holdt likevel ut og gikk videre på bortemålsregelen.

Roterte på laget

Deila byttet ut fire viktige spillere da laget hadde fire mål å gå på med en halvtime igjen av andre omgang. Alfredo Morales, Maxi Morales, Malte Amundsen og sist sesongs toppscorer i MLS, Valentina Castellanos, ble byttet ut samtidig.

– Vi måtte gi Taty, Maxi, Alfredo og Malte litt hvile. Jeg trodde det var et bra tidspunkt å gjøre det på. Vi ledet 2-1 og de måtte score fire mål. Det endte godt, men samtidig ønsket vi oss ikke den avslutningen på kampen. Jeg sa til spillerne at det er en fantastisk læringsopplevelse, sa Deila om byttene.

Neste seriekamp for New York City FC, som er regjerende MLS-mestere, kommer allerede på lørdag. Semifinalene i mesterligaen er i april, mens finalen spilles over to kamper i april og mai.