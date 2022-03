Chelsea-rutinen trygget kvartfinalebilletten i Frankrike

Scoringene til Christian Pulisic og César Azpilicueta sørget for at Chelsea vant 4-1 sammenlagt. Klubbdriften er i alvorlig trøbbel om dagen etter sanksjonene mot eier Roman Abramovitsj, men sportslig leverer de blåkledde for fullt.

Thomas Tuchels menn har fem strake seirer i Premier League og tok seg kontrollert til nok en Champions League-kvartfinale. Chelsea er regjerende mester i den gjeveste europacupen.

Azpilicueta fjernet all tvil da han med kneet skled inn gjestenes 2-1-scoring med i underkant av 20 minutter igjen i Nord-Frankrike. Chelsea-kapteinen scoret på en innsvinger fra innbytter Mason Mount.

Målet kom i en god Lille-periode. Noen minutter tidligere hadde vertenes Xeka dunket en ball i stolpen.

VAR-straffe

Chelsea hadde god kontroll på førsteomgangen, men fikk seg likevel en støkk i det 38. minutt. Da hamret Burak Yilmaz inn Lilles ledermål fra krittmerket.

Kamplederen dømte straffe etter en titt på VAR-monitoren, som viste at Jorginho var borti ballen med armen i etterdønningene av et frispark.

Scoringen ga elektrisk stemning på Stade Pierre-Mauroy, men idyllen rakk ikke å vare til pause. Christian Pulisic utlignet med omgangens siste spark på ballen. Amerikaneren ble spilt glitrende gjennom av Jorginho og styrte inn 1-1 i lengste hjørne.

Ut etter hodesmell

Lille gikk offensivt ut i åpningen og holdt mye på ballen, men det satte ikke Chelsea-forsvaret på store vansker.

Etter litt over en halvtime måtte bortelaget bytte ut Andreas Christensen med Trevoh Chalobah i trebackslinjen. En røff hodeduell med Yilmaz gjorde at dansken trengte medisinsk tilsyn.

Azpilicuetas scoring etter pause tok helt piffen ut av laget som sensasjonelt vant Ligue 1 sist sesong.

Kvart- og semifinalene blir trukket fredag. Der får Chelsea med seg ytterligere to engelske lag i potten: Liverpool og Manchester City.

