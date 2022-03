Truer russere med Wimbledon-nekt: – Må forsikre at de ikke støtter Putin

Det vil være et krav om den britiske idrettsministeren Nigel Huddleston får viljen sin. Han mener det ikke holder at russiske tennisspillere må spille under nøytralt flagg.

– Jeg synes vi må gå enda lenger. Russiske utøvere må forsikre at de ikke støtter Vladimir Putins handlinger. Vi holder på å overveie hva som trengs for å få disse forsikringene, svarte Huddleston på spørsmål i parlamentet om Medvedevs deltakelse i Wimbledon.

Huddleston la til at han er i kontakt med Wimbledon-arrangøren All England Club om saken. Han vil også i dialog med andre lands idrettsministere for å få en bred enighet om hvordan man skal behandle russiske utøvere i individuelle konkurranser.

Det internasjonale tennisforbundet har utestengt Russland fra spill i lagturneringer som Davis Cup og Billie Jean King Cup. Grepet ble tatt som en konsekvens av det russiske angrepet på Ukraina.

Som enkeltutøvere får derimot russere lov til å delta på tennistourene til ATP og WTA. Det gjør det mulig for Medvedev å spille videre.

Mandag røk han overraskende ut av Indian Wells-turneringens tredje runde, og tapet gjør at 26-åringen fra neste uke mister statusen som verdensener i tennis. Den rollen inntok Medvedev nylig da han jekket ned Novak Djokovic.