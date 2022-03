Tirsdagens direkte TV-sport

16.00: Fotball, UEFA Youth League: Juventus – Liverpool. (TV2 Sport2)

19.00: Ishockey, kvartfinaler sluttspillet, andre kamp. Storhamar – Vålerenga fra CC Amfi i Hamar. For første gang på tre år er hockey-sluttspillet og kampen om kongepokalen i gang. Vålerenga vant den første kampen mellom disse lagene 5-2 og nå fortsetter moroa annenhver dag til ett av lagene har vunnet fire kamper. Det blir også oppdateringer fra de tre andre kvartfinalene. (TV2 Sport2)

20.00: Tennis, Indian Wells-turneringen (hardcourt) i California: ATP Masters 1000 menn. 4. runde. Casper Ruud røk ut av turneringen sist natt da han tapte for Nick Kyrgios. (Eurosport N)

21.00: Fotball, mesterligaen menn, åttedelsfinale andre kamp: Manchester United – Atlético Madrid fra Old Trafford. Cristiano Ronaldo (bildet) leverte hat trick for United lørdag og gjentar det gjerne i mesterligaen også. United fikk med seg 1–1 fra det første oppgjøret i Madrid og trenger ettmålsseier for å avansere til kvartfinalen. (TV2 Sport Premium), Ajax – Benfica fra Amsterdam Arena. Her står det 2–2 etter første kamp og hjemmelaget er favoritt til å avansere. (TV2 Sport1)

21.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie: West Bromwich – Fulham fra The Hawthorns. Serieleder Fulham har stø kurs mot opprykk til Premier League. Laget har scoret ikke mindre enn 90 mål på sine 36 seriekamper. Til sammenligning står West Bromwich med 39 scoringer etter samme antall kamper. (Vsport1)

00.00: Ishockey, NHL: New York Rangers – Anaheim Ducks fra Madison Square Garden. (Vsport1)

01.00: Ishockey, NHL: Nashville Predators – Pittsburgh Penguins fra Bridgestone Arena. (Vsport2)

03.30: Ishockey, NHL: Los Angeles Kings – Colorado Avalanche fra Crypto.com Arena. (Vsport1)













