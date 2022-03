Atlético frustrerte Manchester United ut av mesterligaen

Tirsdagens resultat ga spansk 2-1-seier sammenlagt. Med det brast håpet om at den gjeveste europacupen kunne berge stumpene av en skuffende United-sesong.

Cristiano Ronaldo kom fra et ferskt hattrick mot Tottenham, men på den største scenen greide ikke den portugisiske mesterligakongen å hjelpe United ut av trøbbel.

Atlético ble trykket bakover fra start, men kviknet til de siste 20 minuttene før hvilen. João Félix stilnet Old Trafford-publikummet da han la ballen i nettet, men scoringen ble korrekt annullert for offside. Sju minutter senere sto det likevel 0-1 på lystavla.

Fra fem meter stanget vingbacken Renan Lodi inn en perfekt innsvinger fra Antoine Griezmann. United-spillerne raste over at Anthony Elanga ikke fikk frispark før spanjolene snappet ballen og kontret.

Den svenske 19-åringen ble felt av Reinildo Mandava, men kamplederen mente det ikke var nok til å blåse. Situasjonen var også kjapt inne til VAR-vurdering.

Langskudd

Baklengsmålet var ekstra surt for et hjemmelag som hadde lagt bak seg en solid omgang. Manchester United gikk ut i høyt tempo, og etter 13 minutter sto kun Jan Oblak i veien for Elanga. Da styrte han et Bruno Fernandes-innlegg rett i ansiktet på Atléticos målvakt.

Kort tid etter var det farlig i andre enden av banen. Rodrigo De Paul skjøt på distanse og tvang fram et tigersprang fra David de Gea foran United-buret. Forsøket så først ut til å gå langt over, men fikk en ekkel dupp.

Vertene hadde sine muligheter til å utligne. Den første kom ved Fernandes like før kampen ble blåst av til pause. Portugiseren prøvde seg på et langskudd, og det var bare så vidt at Oblak slo en flakkende ball ut til corner.

Surt

Deretter var Elanga centimeter fra å gjøre 1-1 nesten rett fra avspark. Han fosset i angrep og avsluttet fra spiss vinkel. Resten av kampen ble av den rotete sorten for Manchester United.

Vertene klart aldri å finne tilbake til rytmen de hadde i første omgang. Samtidig gjorde Atlético Madrid alt for å gjøre United-livet så surt som mulig.

Med exiten har den engelske storklubben kun vært i en Champions League-kvartfinale to ganger det siste tiåret. De kom under David Moyes i 2013 og Ole Gunnar Solskjær i 2019. I flere sesonger har United stått utenfor turneringen, og nå risikerer de at det skjer igjen neste sesong.

De rødkledde har en stri kamp i Premier League om å bli blant de fire beste.





(©NTB)