Hovland rett inn i seierskampen etter strålende spill på sisterunden

Hovland er fem slag under par på runden og ni slag under par totalt så langt. Dermed har han kun to slag opp til ledende Cameron Smith fra Australia.

Nordmannen har sju hull igjen å spille, mens Smith har fire flere.

Hovland fikk birdie på hull nummer to og fem innledningsvis på den fjerde runden. Deretter fulgte han opp med to nye sterke birdier på hull ti og elleve. Det sendte den norske stjernen rett inn i seierskampen.

Australske Smith leder turneringen på elleve slag under par. Indiske Anirban Lahiri er slaget bak på annenplass.

Feilfri

Hovland innledet sin runde med å redde par på åpningshullet med en lang parputt. Deretter trillet han i dagens første birdie etter å ha puttet for eagle på hull nummer to.

Videre fortsatte han med to hull på par, før det kom en ny birdie. Også på det sjette og sjuende hullet skaffet Hovland seg birdiemuligheter, men omsatte ingen av dem.

På hull ti og elleve var han mer treffsikker og gjorde et nytt byks på resultatlistene. Nordmannen har spilt noe nær feilfritt så langt på mandagens sisterunde.

Hole-in-one

Tidligere mandag fullførte Hovland tredjerunden i PGA-turneringen i Florida. Da sto han for en sjelden bragd ved å slå en hole-in-one på det åttende hullet på banen i Ponte Vedra Beach. Nordmannen slo ballen 200 meter og rett i koppen på par tre-hullet.

– Det var et skikkelig fint slag. Det begynte å blåse litt, så jeg tenkte at jeg måtte slå den litt lavt. Jeg trengte den, sa Hovland til Discovery etterpå.

Etter at alle var ferdige med tredjerunden lå nordmannen på delt 21.-plass.

Runde nummer tre måtte fullføres mandag etter at uvær herjet i Florida gjennom helgen. Turneringen skulle i utgangspunktet vært ferdigspilt søndag.

Også mandag er det mørke skyer over banen. Værmeldingene tyder på at det kan komme regn, men håpet er at det ikke vi påvirke gjennomføringen.

