Hovland med hole-in-one: – Det var et skikkelig fint slag

Det skjedde på det åttende hullet på banen i Ponte Vedra Beach. Hovland slo ballen 200 meter og rett ned i koppen på par tre-hullet.

– Det var et skikkelig fint slag. Det begynte å blåse litt, så jeg tenkte at jeg måtte slå den litt lavt. Jeg trengte den, sa Hovland til Discovery etter runden.

Drømmeslaget sendte Hovland 29 plasser opp på resultatlistene. Han gikk det niende og siste hullet på par og er fire slag under par i turneringen etter tre runder. I skrivende stund holder det til delt 21.-plass.

Inderen Anirban Lahiri er i tet, ni slag under par. Hovland har spilt meget bra fra tee til green, men slet med putteren.

– Det er fort gjort å skulle begynne å tenke annerledes og gjøre alt annerledes. Men jeg slår for det meste bra putter, de bare går ikke inn. Så vi får satse på at det endrer seg. Jeg må senke noen putter for å ta inn på ledelsen, sa nordmannen.

Hovland måtte fullføre den tredje runden mandag etter at uvær herjet storturneringen i Florida gjennom helgen. Turneringen skulle i utgangspunktet vært ferdigspilt søndag, men fortsetter med 4. runde senere mandag.

Hovland starter sin avslutningsrunde klokken 21.21 norsk tid.

