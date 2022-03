Hovland hentet seg noe inn med eagle

På grunn av vanskelige værforhold kom nordmannen ikke i gang med sin andrerunde før søndag, noe han skulle ha gjort allerede fredag. Etter den runden var det bare en snartur innom klubbhuset før han satte i gang på runde tre.

Nordmannen var blant dem som gikk ut fra hull ti. På første del av runden ble det noe blandet, med tre birdies og like mange bogeys. På hull tre imponerte Hovland med en putt fra drøyt 7 meter – til to under par. Denne eaglen brakte ham opp på to under par i runden så langt.

Men da endte også dagen for Hovland og de andre spillerne da mørket senket seg over banen på Ponte Vedra Beach i Florida. Da lå nordmannen på en delt 38. plass, to slag under par sammenlagt.

Slo i vannet

Andrerunden vil nok Hovland huske mest for hull 17, dit han kom på to under par så langt.

Hullet ligger på en øy ute på vannet, og det er svært kjent på PGA-touren. Flere spillere har i tur og orden truffet vannet gjennom helgens runder, og det norske golfesset slapp heller ikke unna. Det ga en dobbeltbogey.

Etter denne pådro han seg også en bogey på hull 18. Han prøve å spille smart, men parputten gikk noen centimeter for mye til siden. Dermed endte han runden på ett slag over par.

Værtrøbbel

Regn, vind, torden og lyn har skapt store problemer for arrangører og spillere i Florida – til vanlig kjent som «The Sunshine State».

Lørdag var det vinden som herjet, og flere spillere i tetsjiktet slo seg fullstendig bort. Da spillerne gikk ut søndag morgen, viste gradestokken to grader.

Turneringen fortsetter mandag.

