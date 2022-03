Braktap for Zuccarellos Wild

Dette var lagets andre tap på rad, etter 2–3 borte mot Columbus Blue Jackets lørdag.

Wild fulgte Predators til midtveis i andre periode, da stillingen var 2–2. Deretter satte Predators pucken i nettet fire ganger uten respons. Svensken Filip Forsberg var sentral for bortelaget med to mål og én assist.

Zuccarello var på isen i 15 og et halvt minutt og noterte seg for fem skudd på mål, men ingen gikk i nettet. Neste kamp for nordmannen er hjemme mot Boston Bruins i St. Paul på onsdag.

Boston-laget er i god form med åtte seire på de ti siste kampene, mens Wild er inne i en svak periode med kun tre seire på de siste ti forsøkene.

Zuccarello har imidlertid hatt en strålende sesong for Wild og er i rute til å slå sin personlige poengrekord i grunnspillet. Han mangler kun noen poeng for å slå 61 poeng, som han fikk for New York Rangers i 2015/16-sesongen.

National Hockey League (NHL) søndag, grunnserien:

Pittsburgh Penguins – Carolina Hurricanes 4-2, Buffalo Sabres – Toronto Maple Leafs 5-2 (utendørs), Columbus Blue Jackets – Vegas Golden Knights 6-4, Minnesota Wild – Nashville Predators 2-6, Philadelphia Flyers – Montréal Canadiens 3-4 e.f., St. Louis Blues – Winnipeg Jets 3-4 e.f., New York Islanders – Anaheim Ducks 4-3, Colorado Avalanche – Calgary Flames 3-0, Los Angeles Kings – Florida Panthers 3-2 e.str., Vancouver Canucks – Tampa Bay Lightning 1-2.