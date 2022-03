Søndagens direkte TV-sport, time for time

05.00: Paralympics fra Beijing. Paralangrenn: Blandet stafett 4 x 2,5 km. (NRK1)

05.30: Paralympics. Paraalpint: Slalåm kvinner 2. omgang. (NRK1)

09.30: Alpint, verdenscup menn i Kranjska Gora, Slovenia: Storslalåm (7 av 8) 1. omgang. Henrik Kristoffersen toppet en stor norsk dag lørdag. (TV3)

10.00: Kombinert, verdenscup kvinner (8 av 8) i Schonach, Tyskland: Hopp (HS106). (Vsport+)

10.30: Langrenn, verdenscup i Falun, Sverige: 4 x 5 km blandet stafett. Det er første gang denne øvelsen gås i verdenscupen i langrenn. To kvinner og to menn skal avgårde. Norge stiller med to lag: 1. laget: Heidi Weng, Hans Christer Holund, Didrik Tønseth, Therese Johaug. 2. laget: Ragnhild Haga, Sjur Røthe, Simen Hegstad Krüger, Marte Skaanes. Dette er det siste rennet i vinterens verdenscup. (TV3)

11.30: Kombinert, verdenscup menn (20 av 20) i Schonach: Hopp (HS106). Jarl Magnus Riiber kan ta over ledelsen i verdenscupen i sesongens siste renn. Det er bra timing. Han vant i Schonach lørdag. (Vsport+)

12.00: Fotball, spansk 1. divisjon kvinner (24. runde): Barcelona – Real Madrid. Her kan du se Caroline Graham Hansen i spansk prestisjeduell. (Vsport3)

12.10: Langrenn, verdenscup i Falun, Sverige: Blandet lagsprint, prolog. Norges 1. lag: Lotta Udnes Weng, Harald Østberg Amundsen, 2. lag: Tiril Udnes Weng, Martin Løvstrøm Nyenget. (Vsport1)

12.25: Skiskyting, verdenscup i Otepää, Estland: Blandet stafett. (NRK1, Eurosport N, SVT1)

12.30: Alpint, verdenscup menn i Kranjska Gora, Slovenia: Storslalåm 2. omgang. (TV3)

13.00: Snowboard, verdenscup fra Piancavallo, Italia.: Parallellslalåm, lag. (Vsport+)

13.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (37. runde): Luton – Queens Park Rangers. (Vsport2)

13.15: Skøyter, verdenscupfinale i Heerenveen, Nederland, 2. dag: 500 m kvinner 13.10 og menn 13.46, 3000 m kvinner 14.22, 1500 m menn 15.13, 1000 m kvinner 15.54, fellesstart menn 16.37 og kvinner 16.58. (Viasat 4)

13.30: Kombinert, verdenscup kvinner i Schonach, Tyskland: 10 km langrenn. (TV3)

13.30: Sykling, Tirreno-Adriatico i Italia, verdenstouren (5 av 33): 7. og siste etappe, 159 km San Benedetto del Tronto – San Benedetto del Tronto. (Eurosport 1)

14.00: Fotball, dansk superliga menn (21. runde): Randers – Silkeborg. (Vsport3)

14.35: Kombinert, verdenscup menn i Schonach: 10 km langrenn. Og her avsluttes kombinertsesongen med Jarl Magnus Riiber i forventet hovedrolle. (TV3)

14..45: Hopp, verdenscup kvinner i Oberhof, Tyskland (HS106). Sesongens siste renn. (Vsport1, fortsetter på TV3)

15.00: Fotball, engelsk Premier League menn (29. runde): Chelsea – Newcastle fra Stamford Bridge. (TV2 Sport Premium), Leeds United - Norwich fra Elland Road. (TV2 Sport Premium2)

15.10: Skiskyting, Verdenscup i Otepää, Estland: Parstafett. (NRK1, Eurosport N, SVT1)

15.30: Sykling, Paris-Nice i Frankrike, verdenstouren (4 av 33): 8. og siste etappe, 115,6 km Nice – Nice. (TV2)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (26. runde): Leverkusen – Köln. (Vsport2)

16.05: Golf, Players Championship (20 mill. dollar), PGA-turnering menn i Ponte Vedra Beach, Florida med Viktor Hovland. Siste dag. (Eurosport N)

16.10: Fotball, spansk La Liga (28. runde): Betis – Athletic Bilbao. (TV2 Sport2)

16.30: Hopp, VM skiflyging i Vikersund (HS240), lagkonkurranse. (NRK1)

17.00: Snooker, Turkish Masters fra Antalya. Finale. (Eurosport 1)

17.30: Fotball, engelsk Premier League menn (29. runde): Arsenal – Leicester fra Emirates Stadium. (TV2 Sport Premium)

17.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (26. runde): Borussia Dortmund – Arminia Bielefeld. (Vsport1)

17.30: Ishockey, sluttspillet i norsk liga, kvartfinaler 1. kamp. (TV2 Sport1)

18.00: Fotball, dansk superliga menn (21. runde): Midtjylland – FC København fra MCH Arena i Herning. (Vsport3)

18.30: Håndball, Eliteserien menn (23. runde): Elverum – Runar Sandefjord fra Terningen arena. (TV2 Sport2)

18.30: Fotball, spansk La Liga menn (28. runde): Real Sociedad – Alavés. (TV2 Sport Premium2)

19.00: Tennis, ATP1000-turneringen Indian Wells fra California. Casper Ruud har walkover i første runde. (Eurosport 1)

19.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (26. runde): Greuther Fürth – RB Leipzig. (Vsport2)

19.40: Fotball, engelsk superliga kvinner (17. runde): Brighton – Arsenal. (Vsport+)

20.00: Fotball, NM menn (2021), 4. runde: Molde – Odd fra Aker stadion. (NRK1)

20.00: Ishockey, NHL: Buffalo Sabres - Toronto Maple Leafs. (Vsport1)

20.00: Motorsport, NASCAR Cup Series. Ruoff Mortgage 500. (Vsport3)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn (28. runde): Barcelona – Osasuna fra Camp Nou. (TV2 Sport Premium2)

00.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild - Nashville Predators. (Vsport1)

03.00: Ishockey, NHL: Los Angeles Kings - Florida Panthers. (Vsport1), Vancouver Canucks - Tampa Bay Lightning. (Vsport2)

