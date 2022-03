Moi-scoring ikke nok for Southampton mot Watford – nytt tap for Everton

Målet kom på tampen av første omgang. James Ward-Prowse slo et innlegg som Ché Adams stusset videre, og på bakerste stolpe kom Eloyunoussi skliende og styrte ballen i nettet.

Før det hadde Cucho Hernández rukket å sette to mål i vertenes nett. Først utnyttet han forsvarsfeil da han snappet opp et tilbakespill som han omsatte i mål. 20 minutter senere var han sikker på bakerste stolpe etter innlegg fra Juraj Kucka.

Joshua King ble byttet inn for Watford etter 87 minutter, men uten å markere seg.

Seieren var svært etterlengtet for et Watford-lag som har slitt. Med seieren er de à poeng med Everton over streken, men de er likevel på nedrykksplass som følge av dårligere målforskjell. Everton har i tillegg noen kamper til gode på de gul- og svartstripete.

Southampton ligger fortsatt midt på tabellen med 35 poeng på 29 kamper.

Overtidstap

Mathias Normann og Norwich så ut til å redde ett poeng med utligning på overtid mot Leeds, men fem minutter på overtid sikret Joe Gelhardt lagets første seier under Jesse March med 2-1.

Rodrigo sendte de hvitkledde i ledelsen etter et snaut kvarter. Deretter hamret Kenny McLean inn utligningen ett minutt på overtid. Fire minutter senere var Raphinha god da han driblet seg forbi Norwich-keeper Tim Krul og slo inn til Gelhardt. 19-åringen hadde få problemer på nærmest åpent mål.

Everton-trøbbel

Wolverhampton slo Everton 1-0 ved hjelp av scoring fra Liverpool-oppvokste Conor Coady. Han stanget inn matchvinnermålet like etter pause.

Everton produserte sjanser, men greide aldri å utligne. På slutten ble dessuten Jonjoe Kenny utvist etter to gule kort på tre minutter.

Frank Lampard og Everton sliter stadig i bunnen av ligaen. De er à poeng med Watford under streken, men har tre kamper til gode på flere lag rundt seg. Siste seier kom mot Leeds for en måned siden, mens de før det gikk over to måneder uten en trepoenger.

