Liverpool vant igjen og la press på City

Robert Sánchez’ ukontrollerte manøver ble det store diskusjonstemaet underveis og etter kampen. At Brighton-målvakten ikke ble utvist, var uforståelig for de aller fleste.

Díaz ofret seg og stupte fram for å heade ballen i mål i det 19. minuttet, og motsatt vei kom Sánchez flygende. Keeperen ruste ut og traff Díaz i haken med kneet. Situasjonen ble gjennomgått av VAR, men det ble ikke engang dømt gult kort.

I TV 2s studiopanel var man samstemt om at vertenes målvakt skulle ha fått marsjordre av dommer Mike Dean.

– Hvis ikke det er alvorlig nok, hva er alvorlig nok da? Han kvester mannen. Det er en ekstremt farlig situasjon og et klart rødt kort, kommenterte Morten Langli.

Snudde

1-0-scoringen markerte også et klart vendepunkt i kampen. Brighton hadde virkelig gått løs på vertene, nektet dem å bygge opp angrep og samtidig skapt en del selv innledningsvis. Etter målet tok imidlertid Liverpool fullstendig over.

I minuttene som fulgte, fikk gjestene vist fram sitt store angrepsrepertoar. Backene Trent Alexander-Arnold og Andy Robertson var mye involvert offensivt, og Mohamed Salah var som vanlig en konstant trussel i to spann med spisskollega Sadio Mané.

Tre minutter før pause var Salah sterk da han løp seg fri på venstrekanten, men skuddvinkelen ble for spiss. Dermed kunne Sanchéz ta seg av avslutningen med en beinparade.

2000

Salah skulle få sin scoring etter en times spill, og det var til gjengjeld Liverpools mål nummer 2000 i Premier League-æraen. Bare Manchester United (2173) har flere.

Egypteren fikk ansvaret fra elleve meter da Dean blåste straffespark for en hands på Yves Bissouma. Han hamret ballen midt i mål og kunne juble for sin 20. seriescoring for sesongen.

Salah har bidratt sterkt til at Liverpool lørdag kunne runde 2000 PL-mål. Han (115) og Mané (86) har stått bak ti prosent av Anfield-lagets fulltreffere de siste 30 sesongene.

Nær toppen

For Brighton, som kom til kampen fra fire strake tap, ble det en svært vrien kamp. Graham Potters menn er inne i en tung periode, og var egentlig sjanseløs fra og med Liverpools ledermål.

Salah og hans lagkamerater har vunnet åtte strake seriekamper og legger ytterligere press på ligaleder Manchester City med lørdagens seier. Liverpool er tre poeng bak City når begge lag har spilt 28 kamper.

City skal for øvrig møte Crystal Palace på bortebane mandag kveld. Liverpool spiller igjen borte mot Arsenal onsdag.





(©NTB)