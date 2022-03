Nossum fortsetter som landslagstrener i langrenn

Dermed gjør Nossum som sprinttrener Arild Monsen og forlenger kontrakten med Norges Skiforbund. Det bekrefter langrennssjef Espen Bjervig overfor VG.

– Det er små detaljer igjen for at både Eirik og Arild er med videre, sier Bjervig og opplyser at det er snakk om å skrive en treårskontrakt med begge.

De nye avtalene til Nossum og Monsen vil dermed strekke seg til etter VM på hjemmebane i Trondheim i 2025.

Torsdag ble det kjent at kvinnelandslagstrener Ole Morten Iversen gir seg i jobben etter inneværende sesong. Fredag opplyser Bjervig at stillingen skal lyses ut.

Han ønsker seg kvinnelige søkere.

– Jeg er veldig positiv til en kvinnelig trener. Vi har Monika Kørra på juniorsiden og vi prøver å motivere flest mulig kvinner til å søke. Vi har et klart behov for å få flere kvinner inn uansett om det er på trenersiden eller i støtteapparatet. Men til syvende og sist må vi ansette den som er mest kompetent, sier Bjervig til VG.

Tidligere landslagsløper Marthe Kristoffersen er nevnt som en mulig kandidat.

(©NTB)