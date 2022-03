Minnesota Wild med knepen seier over Detroit Red Wings

Den jevne kampen gikk i Detroit og stillingen etter første periode var 3-2 til Detroit-laget.

Detroit Red Wings tok føringen i andre periode da Lucas Raymond satte inn det fjerde målet etter seks minutter. Men så snudde kampen med tre kjappe mål til Wild. Først ut var Mats Zuccarello som reduserte til 4-3, som også ble stillingen etter andre periode. De to neste målene kom i tredje periode og det så ut til at kampen skulle ende 5-4.

Men så i det 17. minutt i tredje periode utlignet Red Wings til 5-5. Det ble også resultatet etter full tid. Overtidsrunden ble målløs og det hele ble avgjort på straffe. Detroit brente første sjanse. Zuccarello var første mann ut for Wild og satte pucken i mål. Deretter bommet Detroit på nytt og Wild gikk seirende ut.

Zuccarello spilte i 17.14 minutter og hadde to skudd på mål, i tillegg til det ene målet i andre periode.

NHL menn torsdag:

Boston Bruins – Chicago Blackhawks 4-3 (1-1, 2-1, 1-1), Buffalo Sabres – Vegas Golden Knights 3-1 (1-0, 0-0, 2-1), Carolina Hurricanes – Colorado Avalanche 2-0 (0-0, 0-0, 2-0), Detroit Red Wings – Minnesota Wild 5-6 e.str. (3-2, 1-1, 1-2, 0-0, 0-1), Florida Panthers – Philadelphia Flyers 6-3 (4-0, 0-3, 2-0), New Jersey Devils – Winnipeg Jets 1-2 (1-1, 0-1, 0-0), Ottawa Senators – Seattle Kraken 4-3 e.f. (1-0, 2-0, 0-3, 1-0), Toronto Maple Leafs – Arizona Coyotes 4-5 e.f. (0-2, 1-2, 2-0, 1-1), New York Islanders – Columbus Blue Jackets 6-0 (1-0, 3-0, 2-0), Nashville Predators – Anaheim Ducks 4-1 (1-0, 1-0, 2-1), St. Louis Blues – New York Rangers 6-2 (3-1, 3-1, 0-0), Calgary Flames – Tampa Bay Lightning 4-1 (1-0, 2-1, 1-0).