Lindvik leder skiflygings-VM: – Har skjønt hvordan jeg skal løse det

Etter et hopp på 232,5 meter leder Lindvik foran to slovenere. Han har et forsprang på 7,3 poeng til Anze Lanisek, mens Timi Zajc er bak med 7,4. Slovenia har alle sine fire hoppere blant de sju beste.

– Dette er moro. Jeg begynte å skjønne litt hvordan jeg skulle løse flygingen på slutten av svevet i dagens prøveomgang, og det greide jeg å utnytte nå. Det er deilig å vite hvordan man skal løse det i de største bakkene, sa Lindvik til NRK.

Johansson hoppet 231 meter og er 7,5 poeng bak sin landsmann i tet. Han fikk i likhet med de siste hopperne lavere fart etter at Zajc tok seg helt ned til 242,5 meter.

– Det begynner å nærme seg, men jeg føler fortsatt at jeg har en del meter inne. Jeg mangler litt selvtillit til å sette i gang tidlig nok og stå i skyvet. Får jeg mer flyt, vil jeg møte skiene enda bedre, da Johansson.

Tunge forhold

Rett i forkant av åpningsrennet slo Johann Forfang til med 243 meter i prøveomgangen. Dessverre for tromsværingen fikk han tunge forhold i VM-premieren og landet på «bare» 223 meter. Det holder til en 9.-plass.

– Jeg kjente at det var veldig lufttungt, og det gjorde at jeg sto og holdt hele veien. Et litt kjedelig hopp, spesielt sammenlignet med prøvehoppet, men jeg er fornøyd med gjennomføringen, sa Forfang til NRK.

Daniel-André Tande fikk ikke hoppingen til å sitte, og svevet hans stoppet på 197,5 meter. Han er nummer 23. For snart ett år siden falt Tande stygt i mammutbakken i Planica, og hoppene i Vikersund er hans første i skiflyging siden den gang.

Fire omganger

Skiflygings-VM arrangeres annethvert år. Norge har hatt en hopper på pallen i hvert mesterskap siden Bjørn Einar Romørens fjerdeplass ble norsk bestenotering i 2008.

Den individuelle konkurransen avgjøres over fire omganger. Lørdag avvikles de to siste, mens det er lagkonkurransen dagen etter.

Verdensrekorden i hopp ble satt av Stefan Kraft i Vikersund i 2017. Da klarte østerrikeren 253,5 meter.

