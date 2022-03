Knotten overrasket etter tung sesong: – Har vært langt nede

Knotten leverte forrykende på standplass og gikk ut med elleve sekunders ledelse på Julia Simon etter den andre skytingen. Det forspranget viste seg å bli for tøft å holde på.

Vingrom-jenta gikk det hun var god for mot slutten og kjempet seg inn på tredjeplass, 1,8 sekunder bak tyske Vanessa Voigt. Franske Simon vant.

Det var tangering av Knottens beste plassering i verdenscupen. I Kontiolahti i fjor fikk hun 3.-plass under sprinten.

– Det betyr at jeg kan. På mitt laveste i år har jeg vært så langt nede at jeg har snakket med Roger Grubben (trener) om å ha en prat på slutten av sesongen om dette er noe jeg kan, om det er vits å drive med dette og om jeg har det i meg. Nå føler jeg at jeg er nærmere. Det er veldig gøy, sa Knotten til NRK.

Har vurdert framtiden

Knotten leverte den beste skytetiden, men fikk det tøffere i sporet.

Hun erkjenner at hun har vurdert om karrieren er noe å fortsette med.

– Ja, men det er mest når du er lei deg, og det butter. Da tenker man de dumme tankene. Skytingen har alltid vært min greie. Jeg visste at det kan snu. Det er mer det fysiske. Det har vært tungt i år, sa hun.

Ingrid Landmark Tandrevold hadde én bom på sine to skytinger og gikk i mål til annenplass, men ble senere flyttet nedover på resultatlista og havnet på 5.-plass.

Skuffet Røiseland

Marte Olsbu Røiseland fikk én bom på første skyting. På stående gjentok hun det, og var dermed ute av seierskampen med nok en 150-metersrunde etter skyting. Hennes nærmeste konkurrent til å vinne verdenscupen sammenlagt, Elvira Öberg, kom seg inn like foran Froland-utøveren og opprettholder med det spenningen om seieren med fire verdenscuprenn igjen.

Røiseland ble nummer ti i Otepää-rennet med Tiril Eckhoff på plassen bak. Røiseland hadde 1,9 sekunder bedre langrennstid enn Eckhoff på henholdsvis 6.- og 7.-plass.

– Det er ikke krise, men å skyte 1–1 er ikke bra nok for å kjempe i toppen. Det er i hvert fall én bom for mye. Det er så kjedelig å få til et sånt nesten-løp. Det vil man jo aldri ha. Jeg er litt skuffet nå, sa Røiseland til NRK.

Emilie Kalkenberg sto med ni treff på de ni første blinkene, men bommet grovt på siste skuddet. Hun endte på X.-plass.

Ida Lien ble nummer 23 med tre bom på standplass. Emilie Kalkenberg hadde ni treff på de ni første blinkene, men bommet grovt på siste skuddet. Hun ble nummer 24.

Jodtabletter i bagen

De norske skiskytterne tar ingen sjanser under helgens verdenscup i Estland. Med seg i bagasjen har de med seg jodtabletter. Det gir beskyttelse ved atomulykker hvor det foregår radioaktiv stråling.

Medisinsk koordinator Ragnar Hagen var med på å beslutte at jodtablettene skulle være med i bagasjen til Estland.

– Det var brann i et atomkraftverk i Ukraina. Og nå skal vi til et sted som ligger mye nærmere krigen enn Norge. Derfor har vi beredskap på jodex-tabletter, sier Hagen til TV 2.

Verdenscuphelgen i Estland fortsetter med fellesstart lørdag. Søndag er det blandet stafett og parstafett på programmet.

Verdenscupen avsluttes i Holmenkollen fra 17. til 20. mars.

Verdenscup skiskyting i Otepää, Estland fredag, sprint (antall strafferunder i parentes):

Kvinner, 7,5 km:

1) Julia Simon, Frankrike 20.45,8 (1), 2) Vanessa Voigt, Tyskland 0.11,0 (0), 3) Karoline Knotten, Norge 0.12,8 (0), 4) Denise Herrmann, Tyskland 0.16,1 (1), 5) Ingrid Tandrevold, Norge 0.21,9 (1), 6) Hanna Öberg, Sverige 0.23,0 (1), 7) Anaïs Chevalier-Bouchet, Frankrike 0.24,6 (1), 8) Elvira Öberg, Sverige 0.33,5 (2), 9) Lisa Theresa Hauser, Østerrike 0.34,2 (1), 10) Marte Olsbu Røiseland, Norge 0.35,5 (2).

Øvrige norske: 11) Tiril Eckhoff 0.39,0 (2), 25) Ida Lien 1.28,8 (3), 26) Emilie Ågheim Kalkenberg 1.30,1 (1).

Verdenscupen (17 av 22 renn):

1) Røiseland 759, 2) E. Öberg 665, 3) Dzinara Alimbekava, Hviterussland 589, 4) H. Öberg 586, 5) Hauser 552, 6) Dorothea Wierer, Italia 528, 7) Chevalier-Bouchet 521, 8) Simon 501, 9) Anaïs Bescond, Frankrike 471, 10) Justine Braisaz-Bouchet, Frankrike 468.

Øvrige norske (topp 30): 15) Eckhoff 373, 18) Tandrevold 358, 26) Knotten 209.

Sprintcupen (8 av 9 renn):

1) Røiseland 364, 2) E. Öberg 316, 3) H. Öberg 304, 4) Chevalier-Bouchet 249, 5) Hauser 246, 6) Alimbekava 244.

Øvrige norske (topp 30): 11) Eckhoff 196, 17) Ida Lien 144, 21) Tandrevold 127, 22) Knotten 124.