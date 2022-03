Frida Karlsson om Johaugs avskjed: - Føles som at hun slår opp med meg

Frida Karlsson vet hva som må til for å få karrieren til å blomstre igjen. Svensken er skuffet over at hun ikke har budt Therese Johaug på mer motstand denne vinteren. Lørdag møtes de for siste gang i verdenscup.