Britiske myndigheter har pålagt et knippe russiske oligarker omfattende sanksjoner. De aktuelle forretningsmennene får innskrenket sitt økonomiske handlingsrom i Storbritannia som følge av krigshandlingene i Ukraina, og Abramovitsj er blant dem som har fått fryst sine verdier.

Det kan få dramatiske konsekvenser for driften av fotballklubben Chelsea. I London-klubbens norske supporterklubb kom ikke beskjeden bardust på.

– Man er ikke overrasket, men man fylles av mye usikkerhet, skriver styreleder Knut Einar Mjåvatn i en epost til NTB.

– Alle sanksjoner som kan bidra til fred i Ukraina må utforskes, så det er ingen grunn til at Abramovitsj skal skånes, fortsetter han.

Spent på konsekvenser

Britiske myndigheter opplyser at Chelsea er gitt en særlig lisens til å fortsette sine aktiviteter. Det betyr at klubben kan spille kamper og betale lønn til ansatte også i tiden som kommer.

Klubben får imidlertid ikke signere nye spillere, og det skal heller ikke være åpning for å selge klubbeffekter. Ei heller kan det selges kampbilletter.

– Vi har enda ikke fått helt klarhet i om kjøpte billetter kan benyttes, men i og med at sesongkortinnehavere skal få lov til å dra på kamp, vil jeg anta de kan det. Fremover vil det naturligvis være trasig for en supporterklubb som tilbyr kampbilletter å ikke kunne gjøre det, og ikke minst vil det være kjedelig for de som ønsker dra på kamp, sier supporterleder Mjåvatn til NTB.

Han er spent på hvilke ytterligere konsekvenser situasjonen som nå har oppstått vil få.

– Overganger vil jeg anta stoppes helt, og i og med at spillere er på utgående kontrakt, vil en stopp i kontraktsfornyelser være svært uheldig. Det gjenstår å se hvordan dette håndteres, sier Mjåvatn.

Rammer fansen

Supporterlederen peker på at sanksjonene som er innført mot Abramovitsj indirekte vil ramme uskyldige supportere.

– Vi tilbyr billetter til våre medlemmer, og påvirkes i lik grad som andre supporterklubber. Som fotballfan ønsker man å dra på kamp for å se laget sitt, og det vil naturligvis være et stort savn å ikke få gjort dette, sier Mjåvatn.

– Jeg forstår at man ønsker å sanksjonere økonomisk, men i dette tilfellet treffer det den gjennomsnittlige fotballfan, og det er kjedelig for fans. Fotballfans er uansett ikke de virkelig ofrene her, det er ukrainerne og Chelsea-supporterne står sammen med dem for en raskest mulig fredelig løsning, avslutter han.

Roman Abramovitsj offentliggjorde i forrige uke at han akter å selge seg ut av Chelsea. Den prosessen stanser nå også opp som følge av sanksjonene.





