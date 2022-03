Lillehammer får stor-NM for skiidrettene

Norges Skiforbund opplyser torsdag at klubbene Lillehammer Skiklub og Søre Ål IL, samt Lillehammer Olympiapark AS, er tildelt arrangøransvaret for arrangementet om to år.

– Endelig får vi dette store mesterskapet med alle våre grener samlet. Dette er et komplekst mesterskap med mange øvelser og mange anlegg i bruk. Med sin fantastiske arrangørkompetanse og alle sine anlegg er Lillehammer et glimrende sted å gjennomføre et slikt mesterskap, forbundets arrangementssjef Terje Lund.

I utgangspunktet skulle et stor-NM på ski ha vært arrangert på Lillehammer allerede i mars 2020. Da måtte imidlertid konkurransene avlyses på grunn av pandemien.

Nå er det klart at klubbene og aktørene på Lillehammer får en ny sjanse i 2024.