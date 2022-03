Lettet Tande overvant nervøsiteten – gjennomførte treningshopp i Vikersund

Tande droppet pressetreffet tidligere torsdag. Da var han fortsatt usikker på om han ville klare å hoppe, et år etter skrekkfallet i Planica.

Da den første treningsomgangen ble gjennomført var Tande på plass i startfeltet. Kongsberg-gutten gjorde et strålende hopp på 222 meter. På sletta så 28-åringen svært glad og lettet ut.

Landslagssjef Clas Brede Bråthen sa tidligere torsdag til NTB at Tande hadde hatt behov for en litt annen oppladning enn normalt som følge av Planica-episoden i mars i fjor. Der tippet han rundt i skiflygingsbakken og havnet i kunstig koma med brukket kragebein og punktert lunge. Han var også uten puls et par minutter etter skrekkfallet.

Etter ulykken ble Tande lagt i kunstig koma.

Lysluggen fra Kongsberg vant storbakkerennet i Holmenkollen sist helg og fikk dermed en kjempeopplevelse foran skiflygings-VM.

Kvalifiseringen til selve VM starter klokka 15.50 torsdag.