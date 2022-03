Iversen gir seg som landslagstrener for langrennskvinnene

Trønderens kontrakt går ut etter inneværende sesong. Han forteller at det er flere årsaker til at han slutter.

– Det ene er at jeg føler jentene trenger nye impulser og en annen type trener. Det andre er at jeg har savnet det å være trener i ordets tradisjonelle betydning. Jeg har nå har vært trener for landslag i seks år (trener for Sverige og Norge), og det å være landslagstrener er mye annet enn det å bare være trener, sier Iversen til Adressa.

– I tillegg er det jo på tide å tenke litt på Unni, familie og venner, i store deler av året har jeg vært fraværende de siste årene, legger han til.

Norsk langrenn har en stor utfordring i å tette gapet som oppstår etter at Therese Johaug legger opp etter denne sesongen. (NTB)