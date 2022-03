Idrettsstyret har snudd – hviterussiske og russiske barn skal ikke utestenges

Idrettsforbundet opplyser om snuoperasjonen i en pressemelding onsdag. NRK omtalte vedtaket først.

«Norges idrettsforbund ønsker ikke at barn skal utestenges fra idrettsarrangementer, og oppfordrer alle til å verne barna fra konflikter og krig. Vi ønsker å bruke idretten til å inspirere barn til å bli gode samfunnsborgere, og da må barn i størst mulig grad bli inkludert og få lov til å drive med idrett», heter det der.

Det betyr at NIF gjør helomvending etter tidligere uttalelser om at barn og unge fra Russland og Hviterussland ikke bør få delta i blant annet Norway Cup som følge av krigshandlingene i Ukraina.

– Norway Cup er et internasjonalt idrettsarrangement og vil være omfattet av idrettsstyrets vedtak som oppfordrer til utestengelse av russiske og hviterussiske idrettsutøvere, skrev idrettspresident Berit Kjøll i en epost til NTB torsdag forrige uke.

Trygt og sikkert

Vedtaket som nå er gjort ble fattet på et styremøte i idrettsforbundet onsdag. Der heter det blant annet at lokale arrangører så langt det er mulig bør åpne for deltakelse fra russiske og hviterussiske barn og unge i aldersgruppen 13 til 17 år i breddeidrettsarrangementer.

Videre har idrettsstyret vedtatt at barn og unge fra Russland og Hviterussland ikke skal representere hjemlandet i slike konkurranser verken individuelt eller som landslag.

NIF-toppene vektlegger samtidig tryggheten til aktørene i slike sammenhenger.

«Det skal være trygt og sikkert for alle deltakere i et arrangement hvor det deltar barn og unge. Arrangør må vurdere hvilke ressurser som må være tilgjengelige for å sikre trygghet for deltakelse i den ekstraordinære situasjonen vi alle står i», skriver forbundet torsdag.

NIF har også vedtatt at norsk idrett må forberede seg på å ta imot krigsflyktninger og «legge til rette for deltakelse og trivsel i idrettsfellesskapet».

Norway Cup snur

I kjølvannet av at idrettsforbundet først ville nekte barn fra Russland og Hviterussland deltakelse, gjorde ledelsen i Norway Cup et likelydende vedtak. Torsdag bekrefter turneringssjef Pål Trælvik overfor NTB at de også snur og følger opp NIFs nye linje i saken.

Redd Barna var blant organisasjonene som reagerte skarpt på Norway Cups utestengelse.

– Det eneste rette har skjedd i denne saken. Vi i Redd Barna er svært glade for at idrettsstyret og idrettspresidenten har snudd og nå sier velkommen til barn fra både Russland og Hviterussland, skriver Monica Sydgård, leder i Redd Barnas norgesprogram, til NTB torsdag.