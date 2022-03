Åpner for Chelsea-salg – under visse betingelser

Det bekrefter en talsmann for statsminister Boris Johnson overfor nyhetsbyrået PA.

Britiske myndigheter innførte torsdag omfattende sanksjoner mot et knippe russiske oligarker. Forretningsmennene får innskrenket sitt økonomiske handlingsrom i Storbritannia i tiden som kommer som følge av krigshandlingene i Ukraina. Chelsea-eier Abramovitsj er blant dem som har fått fryst sine verdier.

Så sent som i forrige uke varslet Abramovitsj at han vil selge Chelsea, men torsdagens sanksjoner ble oppfattet som at salgsprosessen nå må settes på vent. Slik er det nødvendigvis ikke.

– Vi har nå samtaler med Chelsea Football Club, og de vil fortsette. Vilkårene for en spesifikk lisens som gir tillatelse til at salget kan fortsette, vil være en del av disse diskusjonene, opplyser en talsmann på Statsministerens kontor.

– Det viktige er at salget ikke under noen omstendighet skal tillate Roman Abramovitsj å tjene eller få med seg penger, heter det videre i uttalelsen.

Johnsons talsmann sier videre at det er «rimelig å si at regjeringen er åpen for salg av klubben», men at dette vil kreve ytterligere samtaler med finansdepartementet og andre myndighetsorganer.