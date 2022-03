Johaug skal gå Birken på lag med Bjørgen: – Betyr veldig mye

Det bekrefter Team Ragde Charge-sjef Jørgen Aukland.

– Therese skal gå både Birkebeinerrennet og Reistadløpet for oss, sier han til NTB.

Johaug er tilknyttet Aukland-brødrenes lag i langløpssammenheng.

– Dette betyr at Therese får en fantastisk avslutning på karrieren sin med flotte langløp. For oss betyr det veldig mye at hun deltar. Therese er Therese, og at hun starter, er bra for både Birken og arrangementet, sier Aukland.

Lørdag gikk Johaug karrierens aller siste tremil i Holmenkollen. Langrennsstjernen legger opp som topputøver om kort tid. Før den tid står imidlertid kommende helgs verdenscupavslutning i Falun og etter alle solemerker flere langløp på programmet.

Usikker på staking eller feste

Teamsjef i Team Ragde Charge, Magnar Dahlen, gleder seg også over Johaugs Birken-start.

– Det er kjempeartig at hun ikke kaster inn håndkleet umiddelbart etter verdenscupen i Falun, sier han til det svenske nyhetsbyrået TT.

Marit Bjørgen er også del av Team Ragde Charge-laget. Dermed er den tidligere langrennsdronningen og Johaug tilbake som lagvenninner i skisporet om få dager.

Dahlen understreker at Johaug kommer til å gå i den norske landslagsdrakten under Birken. Det er hun angivelig forpliktet til som følge av avtalen hun har med Norges Skiforbund.

– Det kommer til å bli kjempegøy, og så får vi se om hun vil stake eller gå med festesmurning. Det blir et interessant spørsmål når vi nærmer oss konkurransen, sier han.

Reistadløpet 2. april

I forbindelse med Birken-starten varsler Team Ragde Charge-toppen at skistjernen får føle på langløpernes enkle virkelighet.

– Da skal hun bo sammen med resten av laget på madrasser i en enkel hytte i nærheten av arenaen. I tillegg skal hun være med på å lage maten selv. Men vi skal ha det veldig gøy sammen, sier Dalen.

Det er ikke første gang at Johaug prøver seg i Ski Classics. Dalsbygda-ekspressen vant Birkebeinerrennet i 2015.

Mye tyder for øvrig på at Johaug ikke blir den eneste stjerneløperen som stiller til start på de 50 kilometerne fra Rena til Lillehammer. Som følge av at neste helgs verdenscupavslutning i Tjumen er avlyst, har Birken-arrangørene mottatt interesse fra mange profilerte løpere.

– Vi er klar over endringene i verdenscupen, og er også klar over at vi er et attraktivt renn i en litt spesiell sesong og etter et OL. Vi har allerede en del profiler på start gjennom Ski Classics, men har også henvendelser fra distanseløpere i verdenscupen både på herre- og damesiden om muligheten for å delta, sa Birken-sjef Eirik Torbjørnsen til NTB tidligere denne uken.

Tøff konkurranse

Deler av det amerikanske kvinnelaget har blant annet forhørt seg om muligheten for å stille. Sterke Rosie Brennan er blant disse.

Dermed kan det bli usedvanlig hard kamp om seieren i årets renn. I kvinneklssen er Astrid Øyre Slind, Lina Korsgren, Brita Johansson Norgren, Emilie Fleten, Ida Dahl og Thea Krokan Murud normalt de heteste navnene ved siden av Bjørgen.

Slind tok en kruttsterk seier i Vasaloppet sist helg. Hun kom da til mål i ensom majestet.

Reistadløpet, som også er 50 kilometer langt, går 2. april.