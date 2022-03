Hovland om blokaden av russisk idrett: – Kanskje ikke den beste måten å gjøre det på

Russlands pågående invasjon av Ukraina ble et tema da Hovland møtte norsk presse digitalt foran prestisjetunge Players Championship på PGA-touren i Florida.

Krigen har gitt store konsekvenser for russisk idrett. Utøvere og lag er i mange grener blitt satt helt ut i kulden.

– Jeg har russisk mor og en ukrainsk familie. Det er utrolig trist det som skjer der borte. For meg blir det litt for komplisert å si hva som bør skje og ikke skje, men det er kanskje litt trist at vi skal begynne å utestenge folk fra sportslige arrangementer. Det synes i hvert fall jeg. Flesteparten av disse menneskene har ikke noe med konflikten å gjøre, sa Hovland på et spørsmål fra NRK.

– Å utestenge på grunn av en viss nasjonalitet er kanskje ikke den beste måten å gjøre det på, men det er et komplisert tema, Jeg håper det løser seg fort, la han til.

Hovland blir blant favorittene i denne ukens PGA-turnering. Om alt går hans vei, kan han toppe den neste verdensrankingen som første skandinav noensinne. I dag er han treer på oversikten.

