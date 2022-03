Benzema-hattrick feide PSG ut av mesterligaen etter utrolig snuoperasjon

Den franske superspissen scoret i det 61., 76. og 78. minutt på Estádio Bernabeu og hensatte publikum i ekstase. Det første og siste målet kom etter fryktelige forsvarsfeil hos gjestene.

PSG kom til Madrid med sitt stjernetunge lag og 1-0-ledelse fra hjemmekampen. Laget kontret seg til store sjanser og et fortjent ledermål i første omgang.

I det 39. minutt vant gjestene ballen dypt på egen halvdel og stilte om til angrep på et øyeblikk. Neymar slo en bakromspasning, og Mbappé brukte farten i et forrykende raid. David Alaba rygget, og PSG-spissen fintet skudd i lengste hjørne før han satte ballen i det nærmeste.

Mbappé fikk ballen i mål ytterligere to ganger, men de målene ble korrekt annullert for offside. Likevel tydet alt på at det gikk mot PSG-avansement.

Utilgivelig

Etter en drøy time somlet PSG-keeper Gianluigi Donnarumma utilgivelig med ballen i egen målgård og holdt på å miste den til Benzema. Han spilte den ukontrollert ut til siden, der Vinicius Junior tok den og slo den inn igjen foran mål. Benzema styrte den i mål.

Scoringen satte fyr på hjemmelaget, som stormet i angrep gang på gang. Vinicius Junior hadde en fot med i det meste. I det 73. minutt skjøt han over fra kort hold etter en dårlig PSG-klarering, men tre minutter senere kom målet som gjorde at det sto 2-2 sammenlagt.

Luka Modric dro opp en kontring og satte opp Vinicius Junior. Han ble løpt opp og fikk ikke rom til avslutning, men dyttet ballen ut igjen til Modric. Kroaten slo en genial stikker til Benzema. Achraf Hakimi hang igjen og opphevet offside, og Benzema klinte ballen mellom beina på PSG-kaptein Marquinhos, som hadde kastet seg i håp om å blokkere.

Rett i strupen

TV-kameraene fokuserte på Mbappé og andre PSG-spillere som begynte å henge med hodene. Real Madrid gikk rett i strupen på dem fra avspark, vant ballen og stormet i angrep igjen. Marquinhos stoppet Vinicius Junior, men spilte ballen rett til Benzema, som styrte den i hjørnet.

Med 3-1 onsdag og 3-2 sammenlagt er Real Madrid klar for kvartfinale. PSG fikk nok en mesterliganedtur, som kommer til å svi lenge.

