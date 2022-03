Forrige torsdag skulle han tilbake på treningsfeltet med Hertha Berlin. Motgangen bare fortsatte for 37-åringen med 72 A-landskamper. Han pådro seg en ny runde med korona.

– Jeg fikk feber og var ikke i form, men det var ikke i nærheten av forrige gang, forteller Jarstein til Telemarksavisa.

Jarstein hadde et meget krevende forløp i fjor da han ble koronasyk for første gang. Sykdommen satte ham mye tilbake, og det tok lang tid for ham å komme seg rimelig på beina.

I fjor høst måtte han også operere et kronglete kne.

Landslagssjef Ståle Solbakken offentliggjør årets første tropp tirsdag neste uke. Der er ikke Jarstein med.

Han tviler på at han spiller kamp denne sesongen. – Det er veldig ambisiøst. Skal jeg være realistisk, må jeg se mot pre-season og seriestarten neste sesong. Vi får se. Jeg er heldigvis fortsatt sulten og trener godt hver dag, men det er rart å sitte og se på kamper. Jeg har jo lyst på flere landskamper også. Det er mer fotball i kroppen min, svarer han.

Jarsteins hittil siste kamp kom med landslaget 30. mars i fjor.