Byrådet i Oslo støtter NFFs søknad om fotball-EM i Norge

– Det er veldig flott å kunne komme med en sånn beskjed på selveste kvinnedagen, skriver byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) i en epost til NTB.

Johansen mener det vil «kle Oslo» å være med å arrangere EM for kvinner. Han får støtte av byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal, som mener kvinneidrett må løftes opp.

– Når det gjelder idrett og likestilling, så har kvinnene ikke fått den plassen de burde ha. Selv om mange jenter spiller fotball, er det langt igjen før tilbudene er likestilt. Det finnes flest tilbud for menn, sier Gamal.

Nyvalgt NFF-president Lise Klaveness er begeistret over støtten.

God nyhet

– Det er en fantastisk god nyhet å få på 8. mars at vi har Oslo by med oss på det som blir et løft for kvinnefotballen i hele Norge. Tanken er å bruke dette som en del av å profesjonalisere toppfotballen for kvinner og utvide det som arena for inkludering for flere multikulturelle. På kvinnesiden har vi den utfordringen, sier Klaveness til NTB.

Norge har søkt sammen med Danmark, Sverige og Finland. Trondheim er også inkludert i prosessen i tillegg til Oslo.

Den foreløpige søknaden må meldes inn innen 23. mars sammen med de nordiske forbundene. Endelig søknad har frist 12. oktober. To måneder senere velger Uefa EM-verten for 2025.

Byråden vil behandle søknaden om økonomisk støtte i forbindelse med revidert budsjett til sommeren.

Siste mulighet?

Fire andre land har også meldt sin interesse, og de søker hver for seg. Det er Frankrike, Polen, Sveits og Ukraina.

– For oss er det enormt stort om vi får et EM til Norge. Det kan bli siste mulighet: Det stilles større og større og vanskeligere krav til arenaene, sier Klaveness.

England er vert for sommerens EM, som ble flyttet fra 2021 til 2022 på grunn av koronapandemien.

Norge har vært vert for kvinne-EM to ganger tidligere, i 1987 (med norsk finaleseier) og 1997. Siste gang var det i samarbeid med Sverige. Begge ganger var finalen på Ullevaal stadion.

I 1987 var det fire lag i sluttspillet, ti år senere åtte. Siden 2017 har sluttspillet i kvinne-EM omfattet 16 lag.

