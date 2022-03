Fifa: Utenlandske spillere i russisk fotball kan velge å suspendere egen kontrakt

Det har Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) besluttet. Avgjørelsen kommer som et resultat av krigshandlingene i Ukraina.

Forbundet skriver på sine nettsider at spillere med russisk arbeidsgiver, som norske Erik Botheim, kan velge å midlertidig suspendere sin kontrakt med klubben fra og med kommende torsdag. Forutsetningen er at spiller og klubb ikke allerede er enig om en avtale eller annen løsning.

Avgjørelsen om å suspendere kontrakten kan tas uten klubbledelsens samtykke.

Det åpnes videre for at spillerne kan finne seg en ny arbeidsgiver i tiden som kommer selv om det internasjonale overgangsvinduet i øyeblikket er lukket.

Fra 30. juni må imidlertid spillerne igjen returnere til Russland.

Ønsket permanent slutt

New York Times skrev tidligere mandag at Fifa kom til å beslutte nettopp dette, og at en kunngjøring om saken ville komme i løpet av kort tid.

Å suspendere spillernes kontrakter fram til 30. juni er ikke i tråd med det spillerorganisasjonen Fifpro og ligaorganisasjonen WLF har bedt om i kjølvannet av Russlands invasjon i Ukraina.

Organisasjonene ønsker at spillerne skal få muligheten til å si opp sine kontrakter permanent.

Flere trenere og spillere har allerede sagt opp eller midlertidig sagt opp sine kontrakter, blant dem den norske Krasnodar-spissen Erik Botheim. Lars Olden Larsen (Olimpijets Nizjnij Novgorod) og Magnus Knudsen (Rostov) spiller også i den russiske ligaen.

Tidligere Norwich-trener Daniel Farke sluttet nylig i jobben i Krasnodar etter kun sju uker.

Kastet ut

Nylig ble alle russiske klubber og landslag utestengt på ubestemt tid av både Fifa og Uefa. Fifa har imidlertid ikke innført noen sanksjoner mot fotballforbundene i de to landene.

Paraplyorganisasjonen som representerer de europeiske fotballigaene har på sin side kastet ut den russiske ligaen av samarbeidet.

Den ukrainske fotballigaen er satt på pause på ubestemt tid. I mandagens melding fra Fifa heter det at kontraktene til spillere og trenere tilknyttet klubber i Ukraina anses for å være suspendert fram til 30. juni.

Avgjørelsen er tatt slik at aktørene skal ha mulighet til å jobbe og heve lønn. De har dermed muligheten til å signere en korttidskontrakt med en ny klubb, uten at det kan føre til konsekvenser av noe slag.

