Vil lokke publikum til kvinnenes Raw Air-finale – gratis adgang

– Det var veldig godt publikumsoppmøte under jentenes renn i dag, og kjempegod stemning. Ekstra gøy var det at Silje Opseth tok sin aller første verdenscupseier. Nå ønsker vi å bidra til at jentene får best mulig støtte søndag kveld. Derfor byr vi på gratis adgang for publikum og håper jentene igjen får støtten de fortjener, sier Stefan Marx. Han er daglig leder i Holmenkollen Skifestival.

Lørdag ble en historisk dag for de norske hopperne i Holmenkollen, med norsk seier i begge renn. Med karrierens første seier ble Silje Opseth fjerde norske kvinne som har vunnet et verdenscuprenn i hopp. I vinter har hun vært på pallen fire ganger før seieren i Holmenkollen.

Sammenlagt i Raw Air er hun på femteplass. Det er beste norske plassering i sammendraget i noen av klassene.

Kvinnerennet søndag starter 19.15. Portene åpner 18.30.