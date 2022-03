Historikken gjør Tandes seier sensasjonell og meget imponerende. Det er under et år siden han tippet rundt i skiflygingsbakken Planica og havnet i kunstig koma med brukket kragebein og punktert lunge. Legene anslo at han var uten puls et par minutter etter skrekkfallet.

Han og moren gråt da de omfavnet hverandre før premieutdelingen søndag.

– Det var veldig godt. Det er ekstra deilig at hun er til stede og ser rennet når det går så bra, sa Tande til NTB om klemmen fra moren Trude.

Det var vanskelig å finne ord både for vinneren, trenere og lagkamerater etter søndagens oppvisning på hjemmebane. Der gikk Tande helt til topps etter å ha vært nummer fire før finaleomgangen.

– Det er ekstremt mye som svirrer rundt. Det er helt sykt, helt sinnssykt. Jeg hadde ikke forventet å være i nærheten av pallen denne vinteren, og da jeg kom på 2.-plass i Klingenthal var jeg egentlig fornøyd med sesongen. Det var mer enn godt nok for min del, men det å få vinne på hjemmebane her i Kollen...., sa Tande til NTB.

Sterke scener

Lagkameraten Robert Johansson var blant dem som jublet med Tande på sletta etter triumfen. Han var beveget og stolt på Tandes vegne.

– Det er stort. Ikke minst å se hvordan han reagerer selv. Det er så ekte, og det er fantastisk å oppleve. Utrolig fortjent, sa han.

Alt havnet i skyggen av Tandes seier.

Også landslagssjef Clas Brede Bråthen og landslagstrener Alexander Stöckl tørket tårer. – Det er 50 uker siden jeg trodde han var død. Dette er sterkt, sa Bråthen til NTB.

Våget ikke se

Tande turte ikke å se konkurransens siste hopp av Kamil Stoch. – Jeg sto med ryggen til gjemt bak en vegg, sa Tande til NTB.

Seieren kom takket være et flott svev på 133,5 meter i finaleomgangen. Finalehoppet ble belønnet med dagens høyeste poengsum (140,5), og ingen av utfordrerne maktet å svare. Tande har fått en kjempeoppladning til skiflygings-VM i Vikersund i neste uke.

Stefan Kraft var nummer to etter første omgang. Han falt til 3.-plass i rennet, men forsvarte ledelsen i Raw Air og vant sammenlagt foran Karl Geiger og verdenscupleder Ryoyu Kobayashi. Halvor Egner Granerud ble beste nordmann på sjetteplass.

Skuffelse

For polakken Stoch, som ledet etter første omgang og jaktet sin første Kollen-seier, ble finaleomgangen en gedigen skuffelse. Han landet på 118 meter og endte på 15.-plass i det jevne rennet.

Johansson og Halvor Egner Granerud hoppet ganske jevnt og var nummer ti og ni etter første omgang. Etter to omganger var Johansson (9.-plass) 3,5 poeng foran Granerud (10.-plass).

Lørdagens vinner Marius Lindvik fikk det ikke til å stemme søndag, og han endte på 17.-plass etter hopp på 128 og 124 meter.

Verdenscup hopp og Raw Air i Holmenkollen, Oslo (HS134) søndag:

Menn:

1) Daniel-André Tande, Norge 271,2 (128,5-133,5), 2) Anze Lanisek, Slovenia 267,1 (130,5-131,5), 3) Stefan Kraft, Østerrike 266,9 (131,5-128,5), 4) Markus Eisenbichler, Tyskland 264,3 (127-135,5), 5) Karl Geiger, Tyskland 262,8 (130-128), 6) Cene Prevc, Slovenia 262,0 (126,5-133), 7) Ryoyu Kobayashi, Japan 260,9 (132-127), 8) Robert Johansson, Norge 258,0 (127,5-129), 9) Halvor Egner Granerud, Norge 254,5 (128-126) og Daniel Huber, Østerrike 254,5 (125,5-130).

Øvrige norske: 17) Marius Lindvik 244,7 (128-124).

Ikke til finaleomgangen: 41) Fredrik Villumstad 99,4 (113), 42) Bendik Jakobsen Heggli 98,9 (118,5).

Kvalifiseringen (teller i Raw Air): 1) Geiger 130,5 (130,5), 2) Kraft 130,4 (128), 3) Clemens Aigner, Østerrike 127,4 (129), 4) Granerud 124,2 (128), 5) Huber 124,1 (128), 6) Junshiro Kobayashi, Japan 119,6 (125,5), 7) Lindvik 119,3 (123), 8) Gregor Deschwanden, Sveits 118,6 (125), 9) Piotr Zyla, Polen 118,3 (124), 10) Lovro Kos, Slovenia 118,1 (126,5).

Øvrige norske: 14) Tande 115,9 (123), 20) Johansson 112,5 (121), 23) Villumstad 111,2 (122), 27) Heggli 110,5 (124). Ikke kvalifisert til rennet: 59) Daniel André Forfang 60,6 (94).

Raw Air (6 av 6 renn):

1) Kraft 1203,3, 2) Geiger 1172,6, 3) R. Kobayashi 1162,9, 4) C. Prevc 1154,7, 5) Eisenbichler 1149,2, 6) Granerud 1132,9, 7) Johansson 1132,1, 8) Manuel Fettner, Østerrike 1128,6, 9) Tande 1126,5, 10) Huber 1122,4.

Øvrig norsk (topp 30): 14) Lindvik 1111,3.

Verdenscupen (24 av 28 renn):

1) R. Kobayashi 1478, 2) Geiger 1420, 3) Granerud 1176, 4) Lindvik 1071, 5) Eisenbichler 896, 6) Kraft 845, 7) Lanisek 765, 8) Jan Hörl, Østerrike 645, 9) C. Prevc 612, 10) Johansson 531.

Øvrige norske (topp 30): 17) Tande 339, 24) Forfang 230.

Nasjonscupen (30 av 35 renn):

1) Østerrike 4989, 2) Tyskland 4943, 3) Norge 4682, 4) Slovenia 4295, 5) Japan 3615, 6) Polen 1713.