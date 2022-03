Preget Løwstrøm Nyenget etter femmila: Dediserte seieren til faren

Det ble en meget følelsesladd søndag for 29-åringen.

– Det har vært tøft, men også fint. Vi var de beste vennene. Dette er vår seier, sa Løwstrøm Nyenget i intervjusonen.

Han hadde det tøft på det som var hans hittil største dag i sporet.

Løwstrøm Nyenget løftet fram foreldrene som mye av grunnen til at han sto som seierherre i Kollen. Faren ble gravlagt fredag.

Løwstrøm Nyenget var sterkest på de siste meterne og holdt unna for Sjur Røthe og Didrik Tønseth i seierskampen. Dermed ble det en norsk jubeldag i solskinnet.

Setter seieren høyt

[ Kommentar: En helt særegen femmil ]

På tribunen fulgte store deler av den norske kongefamilien spurten.

– Det er litt av et sted å ta den første seieren på. Dette setter jeg veldig høyt. Det blir stort å hilse på kongen, sa vinneren til TV 2 før han tok seg opp til ærestribunen der dronning Sonja, kong Harald og kronprins Haakon ventet.

– Dette er helt fantastisk, for en dag. OL og VM kommer først. Så er det Tour de Ski før femmila her i Oslo. Jeg følte meg bra før start og visste at jeg var i bra form. Jeg har også en brukbar avslutning. Så jeg følte meg bra før oppløpet, sa han i intervjusonen.

Løwstrøm Nyenget ble ikke tatt ut i OL-troppen, men fikk søndag en virkelig stor trøstegevinst etter vrakingen.

I fjor høst ble han også rammet av koronasmitte under en treningssamling i Italia. Det ganske harde sykdomsforløpet satte ham mye tilbake.

Nesten

Røthe øynet en reprise av seieren fra 2015 (fri teknikk), men han ble kontant avvist inn mot mål. Løwstrøm Nyenget sikret seg sin første verdenscupseier.

Iivo Niskanen var på jakt etter Finlands første femmilsseier i Kollen siden 2000. Da vant Harri Kirvesniemi. Finnen begynte å vise svakhetstegn etter 37 kilometer. Han så ut til å slite noe med skiene og la seg lenge bakerst i ledergruppen på åtte mann.

Niskanen bet seg fast da fem mann i tet startet på de siste vel fire kilometerne, men kort etter var det tomt i tanken hans.

– Jeg hadde krampe i armene mot slutten og ikke noe å gi etter 47 kilometer, sa Niskanen i intervjusonen etter fjerdeplassen.

Cologna-farvel

Sveitseren Dario Cologna gikk sitt siste internasjonale renn, og det endte med at han falt etter vel halvannen time i sporet. Han ble sjenert da Simen Hegstad Krüger gikk over ende rett foran ham.

Det endte med at Cologna taklet en løpsfunksjonær før han selv havnet nede i et lite skogholt uten å pådra seg noen skader.

– Jeg har vært heldig og hatt en flott karriere med mange oppturer, sa en smilende Cologna.

Verdenscupen i langrenn avsluttes med renn i Falun, Sverige kommende helg.

Verdenscup langrenn i Holmenkollen, Oslo søndag, fellesstart:

50 km klassisk menn:

1) Martin Løwstrøm Nyenget, Norge 2.03,27, 3), 2) Sjur Røthe, Norge 0.00,6 min. bak, 3) Didrik Tønseth, Norge 0.03,5, 4) Iivo Niskanen, Finland 0.11,1, 5) William Poromaa, Sverige 0.011,2, 6) Andrew Musgrave, Storbritannia 0.52,7, 7) Hans Christer Holund, Norge 0.53,2, 8) Håvard Mosby, Norge 1.15,8, 9) 9) Harald Østberg Amundsen, Norge 1.16,4, 10) Simen Hegstad Krüger, Norge 1.17,8.

Øvrige norske: 14) Sondre Ramse 2.21,2, 16) Eirik Mysen 3.25,2, 20) Vebjørn Turtveit 4.00,9, 24) Iver Tildheim Andersen 4.29,1.

Verdenscupen (21 av 23 konkurranser):

1) Johannes Høsflot Klæbo, Norge 1375, 2) Aleksander Bolsjunov, Russland 878, 3) Niskanen 718, 4) Erik Valnes 559, 5) Richard Jouve, Frankrike 513, 6) Pål Golberg 489, 7) Ivan Jakimusjkin, Russland 459, 8) Nyenget 456, 9) Amundsen 433, 10) Tønseth 427.

Øvrige norske (topp 30): 15) Røthe 372, 17) Håvard Solås Taugbøl 324, 19) Krüger 282, 22) Even Northug 256, 25) Holund 241.

Distansecupen (11 av 12 renn):

1) Niskanen 467, 2) Bolsjunov 418, 3) Klæbo 413, 4) Nyenget 354, 5) Aleksej Tsjervotkin 307, 6) Tønseth.

Øvrige norske (topp 30): 7) Krüger 282, 8) Røthe 276, 10) Holund 241, 11) Amundsen 240, 17) Golberg 163, 18) Valnes 161, 30) Emil Iversen 84.