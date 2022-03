Mannefall i Manchester United – Ronaldo går glipp av Manchester-derbyet

Det melder The Athletic, som skriver at heller ikke Edinson Cavani er med til kampen mot City.

Manchester Evening News melder at Luke Shaw og Raphael Varane også er usikre til kampen etter at de ikke var sammen med troppen da de samlet seg før helgens kamp lørdag. Eric Bailly skal på sin side være tilbake i troppen for første gang på to måneder.

Allerede før mannefallet i troppen så søndagens byderby vanskelig ut for Ralf Rangnicks menn. City ligger hele 19 poeng foran de røde djevlene.

I oppgjøret på Old Trafford tidligere denne sesongen, var City et par hakk for store for Manchester United, som da var ledet av Ole Gunnar Solskjær. Den gang vant Pep Guardiolas mannskap enkelt 2-0, og det ble den nest siste ligakampen under Solskjærs ledelse før nordmannen fikk sparken.

(©NTB)