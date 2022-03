Kongshaug imponert over gullvinner van der Poel: – Er som Johaug i langrennssporet

Van der Poel lå like bak Kongshaug i sammendraget før den siste av fire distanser i allround-VM. Svensken vant suverent OL-gull på 10.000 meter og ville etter alle solemerker ta igjen Kongshaug i sammendraget etter milløpet.

I siste par på 10.000-meteren gikk Roest sammen med Kongshaug, der nederlenderen skulle prøve å slå van der Poel i kampen om gullet, mens Kongshaug skulle prøve å holde unna for Bart Swings i kampen om 3.-plassen.

I paret før hadde van der Poel klokket inn til suveren ledertid på 12.41,56, mens Swings gikk inn til 13.09,21.

Roest fikk det tøft og endte opp med tiden 13.26,08. Dermed gikk gullet til 25 år gamle van der Poel, som seiret med godt over ett tidspoeng.

– Hvem hadde trodde det? Jeg sa til min trener da jeg var 17 år at jeg driter i allround, jeg er langdistanseløper, og nå står jeg her. Jeg trodde aldri det skulle skje. Jeg hadde knapt drømt om det, sa van der Poel til Viaplay etter at gullet var sikret.

4.-plass for Kongshaug

Kongshaug endte på 4.-plass i sammendraget. Han kom nesten 18 sekunder for sent til å snyte Swings for bronsen.

– Jeg hadde ingen forventninger inn mot mesterskapet. Jeg har vært ganske råtten på trening etter OL. Jeg ga meg selv muligheten i går, og så klarte jeg ikke helt å levere i dag. En fjerdeplass igjen, det er ikke mange som får det heller, så jeg er «happy», sa Kongshaug om prestasjonen i allround-VM.

Han var voldsomt imponert over gullvinner van der Poel.

– Det er som Johaug i langrennssporet, det er helt utklassing. Han vinner jo med nesten en runde.

Personlig beste for de norske

Kongshaugs tid på 10.000-meteren ble 13.30,09, noe som så vidt var godt nok til å slå sin egen bestetid på distansen, men ikke godt nok til å bli beste nordmann på distansen.

For 19-år gamle Sander Eitrem imponerte på 10.000 meter og satte også ny personlig bestetid med 13.20,40. Det holdt til 4.-plass på 10.000-meteren og 5.-plass totalt for Eitrem. 19-åringen viser sammen med Kongshaug (20) at det gror godt i det norske skøytemiljøet.

De kan fort ta opp arven etter naboen fra «søta bror», van der Poel, som har vunnet nesten alt som er å vinne i langdistanserenn denne sesongen. Han gir seg som skøyteløper etter sesongen, med gull i allround-VM og to gull fra OL i Beijing.

Skøytesesongen avsluttes med verdenscupfinale i Heerenveen 12. og 13. mars.

4.-plass på 1500 meter

Kongshaug er bedre på 1500 meter, som var den første distansen som ble gått søndag.

Swings vant 1500-meteren med tiden 1.46,03, foran Roest. Nederlenderen endte 0,45 sekunder bak Swings og tok 2.-plassen på distansen. 3.-plassen gikk til Emery Lehman på 1.46,72.

Kongshaug klokket inn på 1.47,16, og tross 2.-plassen i sammendraget før siste distanse var han bare en outsider til å ta medalje.

Før han slo sin egen bestetid på 10.000 meter i Hamar, var bestenoteringen til Kongshaug på 13.30,26.

I OL stilte ikke Kongshaug på 10.000 meter, der van der Poel vant med over 12 sekunder ned til Roest på sølvplass. Swings endte på 8.-plass i lekene i Beijing, med tiden 13.02,49.









