Hovland i ledelse på siste runde i Florida

Det er spillepartner Scottie Scheffler som jakter nærmest på fem slag under par. Den amerikanske duoen Talor Gooch og Billy Horschel gikk ut med ett slags ledelse på Hovland før søndagens avsluttende runde, men de har begge gjort seg bort i starten, og ligger flere slag bak nordmannen.

Etter seks strake par gjorde Hovland en birdie på det sjuende hullet. Han slo et vakkert innspill som han bare trengte en putt for å senke.

Dermed har han fått en bra start etter en svak avslutning lørdag. Da endte han på tre slag over par, etter at han kom inn i dagen med to slags ledelse.

Turneringen i Orlando har navn etter golflegenden Arnold Palmer, og er kjent for å tiltrekke seg flere av de største navnene i golfverden. Hovland er med i kampen om en meget stor seier.

