Eckhoff vant jaktstarten i Kontiolahti

Tyske Denise Herrmann gikk ut i ledelsen, men Eckhoff fulgte like bak fra start. Fem sekunder skilte dem.

Ved første skyting var en større gruppe samlet i front, men bare Eckhoff skjøt fullt hus. Dermed gikk den norske jenta ut i en ledelse hun aldri ga bort.

Eckhoff skjøt fullt hus også på andre skyting og fulgte opp med fem nye blinkskudd på tredje skyting.

Tross to bom på siste skyting hadde Eckhoff et såpass godt forsprang at hun klarte å holde unna for Herrmann og Dorothea Wierer som jaktet bak.

Italienske Wierer sikret 2.-plassen, 15,9 sekunder bak Eckhoff. Italieneren skjøt 20 strake blinkskudd og dro ifra Herrmann like før oppløpet. Tyskeren endte på 3.-plass, 19,5 sekunder bak Eckhoff.

4.-plass på Røiseland

Marte Olsbu Røiseland bommet en gang på hver av de tre første skytingene, men med fullt hus på siste skyting sikret hun 4.-plassen. Hun var 35,8 sekunder bak Eckhoff i mål.

Selv om det ikke ble pallplass, gjorde plasseringen at hun økte forspranget i verdenscupen sammenlagt ned til sin nærmest utfordrer, Elvira Öberg.

Den svenske skiskytteren jakter på verdenscupleder Røiseland, men tapte terreng i verdenscupen sammenlagt med sin 9.-plass i Kontiolahti.

Mot sin første seier sammenlagt

Røiseland topper verdenscupen sammenlagt med 728 og har nå et forsprang på 97 poeng med fem verdenscuprenn igjen.

Öberg ligger på 2.-plass sammenlagt med 631 poeng. Dermed skal det holde hardt for svensken å ta igjen Olsbu Røiseland.

OL-dronningen fra Froland ligger dermed godt an til å ta sin første seier i verdenscupen sammenlagt. Sist sesong endte hun på 2.-plass, bare bak Eckhoff.

Neste helg skal skiskytterne gå verdenscuprenn i Otepää i Estland, før verdenscupen avsluttes i Holmenkollen fra 17. til 20. mars.









