Søndagens direkte TV-sport, time for time

04.50: Paralympics fra Beijing. Paralangrenn: 15 km sittende kvinner med blant andre Birgit Skarstein på start. (NRK1)

07.50: Snowboard, verdenscup i Bakuriani, Georgia: Slopestyle kvinner og menn, finaler. (Vsport1)

08.00: Langrenn, Vasaloppet i Sverige, 90 km klassisk Sälen – Mora, Ski Classics (10 av 14): Kvinner og menn. Her gjør blant andre Marit Bjørgen sitt comeback etter koronapause. (NRK1, fortsetter på NRK2 fra 10.45, SVT1)

09.30: Kombinert, verdenscup menn (18 av 20) i Holmenkollen: Hopp (HS134). Jarl Magnus Riiber er favoritt på hans egentlige hjemmebane. Han vant lørdag og kan gjenta det i dag. (TV2)

10.00: Alpint, verdenscup kvinner i Lenzerheide, Sveits: Storslalåm (7 av 9), 1. omgang. (TV2 Sport2)

11.00: Alpint, verdenscup menn i Kvitfjell: Super-G (6 av 7). Dette blir avskjedsrennet til Kjetil Jansrud på hjemmebane. (NRK1)

12.00: Langrenn, verdenscup i Holmenkollen: 50 km klassisk fellesstart menn. Mange har Iivo Niskanen som favoritt på det som blir sesongens eneste femmil for menn. Den gås i klassisk fellestart og alt tyder på at Niskanen vil gå fra for å prøve å vinne Kollen-femmila for første gang. (TV2)

12.30: Paralympics fra Beijing, curling Sør-Korea - Norge. (NRK2)

12.40: Skiskyting, verdenscup i Kontiolahti, Finland, jaktstart: 10 km kvinner. (NRK1, Eurosport 1, SVT1)

12.45: Darts, UK Open. (Vsport+)

13.00: Fotball, skotsk eliteserie menn (30. runde): Livingston – Celtic fra Tony Macaroni Arena. (Vsport2)

13.00: Motosport, MotoGP fra Qatar Grand Prix. (Vsport3)

13.30: Alpint, verdenscup kvinner i Lenzerheide, Sveits: Storslalåm, 2. omgang. (TV2 Sport2, SVT1)

14.00: Skøyter, VM i Vikingskipet, Hamar, 4. dag: Allround (2. dag): 1500 m kvinner 14.00, 1500 m menn 14.54, 5000 m kvinner 15.47, 10.000 m menn 16.37. Dette blir avskjeden til dent svenske stjernskuddet Nils van der Poel som annonserte fredag at han legger opp. Han vant både 5000 og 10.000 meter i OL i Beijing. (TV3)

14.00: Hopp, kvalifisering til verdenscup menn i Holmenkollen, 5.renn i Raw Air. (NRK2)

14.00: Fotball, spansk La Liga menn (27. runde): Cádiz – Rayo Vallecano fra Nuevo Mirandilla. (TV2 Sport Premium2)

14.35: Skiskyting, Verdenscup i Kontiolahti, Finland, jaktstart: 12,5 km menn. (NRK1)

15.00: Kombinert, verdenscup menn (18 av 20) i Holmenkollen: 10 km langrenn. (TV2)

15.00: Fotball, engelsk Premier League menn (28. runde): Watford – Arsenal fra Vicarage Road. (TV2 Sport Premium)

15.40: Hopp, verdenscup menn (24 av 28) i Holmenkollen (HS134), 6. og siste renn i Raw Air. (NRK1)

15.45: Sykling, Paris-Nice i Frankrike, verdenstouren (4 av 33): 1. etappe, 159,8 km Mantes-la-Ville – Mantes-la-Ville. (TV2)

16.15: Fotball, spansk La Liga menn (27. runde): Elche – Barcelona fra Estadio Manuel Martinez. (TV2 Sport Premium 2)

17.00: Ishockey, Eliteserien menn (43. runde): Storhamar – Grüner fra CC Arena. (TV2 Sport2)

17.30: Fotball, engelsk Premier League menn (28. runde): Manchester City – Manchester United fra Etihad Stadium. Skal United stikke kjepper i hjulene for Citys vei mot serietittel, må de gjøre det her. (TV2 Sport Premium)

17.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (25. runde): Köln – Hoffenheim fra RheinEnergieStadion. (Vsport2)

18.00: Hopp, kvalifisering til verdenscup kvinner i Holmenkollen, 6. renn i Raw Air. (NRK1)

18.30: Fotball, spansk La Liga menn (27. runde): Celta – Mallorca fra Estadio de Balaidos. (TV2 Sport Premium2)

18.30: Golf, Arnold Palmer Invitational (10,5 mill. dollar), PGA-turnering menn i Orlando, Floridamed Viktor Hovland. Siste dag. (Eurosport N)

19.00: Ishockey, NHL: New Jersey Devils - St. Louis Blues fra Prudential Center. (Vsport+)

19.15: Hopp, verdenscup kvinner (17 av 19) i Holmenkollen, 7. og siste renn i Raw Air. (NRK2)

21.00: Motorsport, NASCAR Cup Series. Pennzoil 400. (Vsport3)

22.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild - Dallas Stars fra Xcel Energy Center i St. Paul. (Vsport2)

01.00: Ishockey, NHL: Winnipeg Jets - New York Rangers fra Canada Life Centre. (Vsport1), Chicago Blackhawks - Tampa Bay Lightning fra United Center. (Vsport2)

