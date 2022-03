Mané matchvinner i thrilleroppgjør mot West Ham

Liverpool og West Ham møtte hverandre sist i november, da i London. Den kampen vant West Ham 3-2 i et høydramatisk oppgjør. Lørdagens kamp startet også med et brak. Etter minuttet spilt var Mohamed Salah plutselig alene med keeper etter at en dødball ble slått i bakrommet. Lukasz Fabianski nektet derimot ligaens toppscorer hans 20. mål for sesongen.

Liverpool fortsatte å kjøre kampen innledningsvis, før West Ham meldte seg på med to gode skudd fra 20 meter fra Michail Antonio i det 14. og 22. minutt. Begge ble avverget av sisteskanse Alisson. Fem minutter senere kom scoringen for hjemmelaget. Trent Alexander-Arnolds skudd fra hjørnet av 16-meteren ble plukket opp av Sadio Mané, som enkelt kunne sette ballen i mål.

Etter scoringen fortsatte hjemmelaget trykket mot West Ham. Salah var nær ved å gjøre 2-0 etter 38 minutter, før gjestene minuttet senere var nær en utligning signert Nikola Vlasic. Gode prestasjoner fra begge lags keeper sørget for at det sto 1-0 til pause.

I 2. omgang fortsatte Liverpool å styre kampen, men Salah klarte ikke å omsette flere gode sjanser. I det 70. minuttet burde det ha stått 1-1, men Manuel Lanzini klarte å smelle ballen over fra fem-seks meter. På venstrekanten fortsatte Luis Diaz og Salah å kombinere bra, men egypteren klarte ikke å finne nettmaskene. Han ble byttet ut ti minutter før full tid.

Sekunder senere var West Ham farlig frempå etter en kontring. Antonio ble spilt gjennom av Mark Noble og fyrte løs, men Naby Keïta kastet seg inn og avverget til en corner. De siste ti minuttene forsøkte gjestene seg på en liten sluttspurt, men Liverpool forsvarte seg godt. Mane var nære ved å bli tomålsscorer to minutter på overtid, men skuddet gikk i Kurt Zouma. Liverpool ropte på hands, men dommeren vinket spillet videre.

Dermed endte det 1-0 til Liverpool, som nå virkelig puster Manchester City i nakken i kampen om ligagullet.

