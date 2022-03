Johaug satser på familie og barn: – Litt vondt inni meg

– For en fantastisk karriere og for noen gode minner du har gitt oss, sa kronprins Haakon da han møtte Johaug etter målgang. De spøkte og lo i solskinnet.

Johaug møtte til pressekonferanse vel en time etter rennslutt. På veien dit hadde hun blitt dusjet i champagne av lagvenninner.

– Jeg har litt vondt inni meg. Det er en tid for alt. Jeg kjenner at jeg har lyst til å gi meg på topp. Jeg kjenner innerst inne at dette er en riktig beslutning. Livet er mer enn langrenn. Jeg har lyst til å bli mamma en gang i framtiden, sa Johaug.

– Jeg gleder meg til å få mer tid med Nils Jakob (Hoff, samboer) og familien. Det har vært et spesielt siste år med mange restriksjoner. Jeg har bortprioritert dem, fortsatte hun.

Hoff var smittet av korona da Johaug kom hjem fra OL.

Langrennsstjernen fortalte lørdag at hun i tiden framover satser for fullt på merkevaren Johaug. Idrettskarrieren er over på topplan.

– Om jeg tar på meg startnummer neste år, med joggesko eller ski, så blir det på helt andre premisser enn nå, sa Johaug.

Hun tok beslutningen om å legge opp fredag forrige uke. – Det blir litt feiring i kveld. Så får vi se hvor lenge jeg holder ut.

Alene

Store deler av den klassiske tremila ble en ren defilering for 33-åringen. Allerede etter snaut sju kilometer fikk Johaug en luke. Ledelsen vokste fort. Etter ytterligere vel 1000 meter, var avstanden ned til toeren Kerttu Niskanen oppe i 18 sekunder. Forspranget økte så. Krista Pärmäkoski (Finland) ble nummer to.

Johaug vinket til publikum i sluttfasen av rennet. Inne på stadion fikk hun to norske flagg i hendene. Så stoppet hun opp rett før målstreken og bukket mot tribunen.

Deretter ventet det klemmer i hopetall. Johaug hulket og gråt rett etter at hun kom seg til mål. Pappa Thorvall var blant gratulantene. Mange rivaler ville ha selfies med Johaug.

– Det er mye følelser. Jeg begynte her med min første individuelle seier i 2011. Dette var mitt siste renn her. Det var blå himmel, akkurat som i 2011. Det var så mye folk som heiet meg fram rundt løypa, sa langrennsstjernen.

– Nå er jeg så glad, men også så lei meg over at dette er slutten på karrieren min, fortsatte hun.

Gir seg

Fredag offentliggjorde langrennsstjernen at hun gir seg som toppidrettsutøver etter denne sesongen. Det var en ikke helt uventet beskjed. Johaug har vært med i verdenseliten siden 2007 og står med 14 VM-gull og fire OL-titler.

– Vi får nyte disse siste øyeblikkene med Johaug. Det kan bli lenge til vi får se noe lignende, sa langrennseksperten Fredrik Aukland under TV2s sending fra Holmenkollen.

Lørdag var det på dagen elleve år siden Johaug tok sin første individuelle internasjonale tittel. 5. mars 2011 utklasset hun feltet i VM på tremila i Holmenkollen. Det ble hennes store gjennombrudd.

Lørdag var det godt med tilskuere ute i løypene for å følge Johaug i hennes siste internasjonale renn på norsk jord. Været kunne ikke vært bedre.

Ukraina-markering

Johaug gikk ut med startnummer der fargene gult og blått kom godt fram. Støtten til krigsrammede Ukraina var tydelig å se på alle løperne. På tribunen fulgte kronprins Haakon rennet sammen med den ukrainske ambassadøren til Norge, Vjatsjeslav Jatsjuk.

Johaug skal gå verdenscupavslutningen i Falun neste helg (ti kilometer fri teknikk og miks stafett). Det er også sannsynlig at hun deltar i NM senere i vinter, Birkebeinerrennet og Skarverennet.

Seieren på tremila i Holmenkollen var Johaugs 81. i verdenscupen. Den første individuelle kom i Italia i januar 2009.

Lørdag sa Johaug dette til NTB om den viktigste seieren hennes. – Det første gullet i Seefeld (VM 2019) er det jeg har jobbet hardest for.

Der kom hun tilbake etter en utelukkelse etter en positiv dopingtest høsten 2016.

Verdenscup langrenn i Holmenkollen, Oslo lørdag, fellesstart:

30 km klassisk kvinner:

1) Therese Johaug, Norge 1.19.22,8, 2) Krista Pärmäkoski, Finland 0.19,4 min. bak, 3) Jonna Sundling, Sverige 0.32,3, 4) Kerttu Niskanen, Finland 0.33,8, 5) Katharina Hennig, Tyskland 0.34,7, 6) Teresa Stadlober, Østerrike 0.46,7, 7) Rosie Brennan, USA 1.12,3, 8) Marte Skaanes, Norge 1.13,1, 9) Ebba Andersson, Sverige 1.12,3, 10) Heidi Weng, Norge 1.22,5.

Øvrige norske: 11) Lotta Udnes Weng 2.27,4, 20) Hedda Østberg Amundsen 3.20,6.24) Ragnhild Haga 3.41,0, 27) Karoline Simpson-Larsen 4.03,9, 28) Margrethe Bergane 4.10,5, 32) Maren Wangensteen 4.27,4, 33) Kristin Austgulen Fosnæs 4.41,2, 39) Anna Svendsen 6.21,3. Brøt: Anne Kjersti Kalvå.

Verdenscupen:

1) Natalja Neprjajeva, Russland 973, 2) Andersson 732, 3) Jessie Diggins, USA 721, 4) Pärmäkoski 702, 5) H. Weng 637, 6) Johaug 635, 6) Niskanen 621, 8) Maja Dahlqvist, Sverige 583, 9) Anamarija Lampic, Slovenia 583, 10) Hennig 532

Øvrige norske (topp 30): 15) Tiril Udnes Weng 440, 20) Mathilde Myhrvold 239, 25) Kalvå 207, 26) Maiken Caspersen Falla 206, 27) L. U. Weng 192, 30) Haga 175.

Distansecupen:

1) Johaug 635, 2) Frida Karlsson, Sverige 458, 3) Pärmäkoski 425, 4) Andersson 412, 5) Niskanen 381, 6) H. Weng 379.

Øvrige norske (topp 30): 13) T. U. Weng 147, 19) Haga 108, 21) Helene Marie Fossesholm 107, 23) Kalvå 103, 26) L. U. Weng 93.