Johaug åpner for «Mesternes mester» og mentorrolle framover

Samboeren Nils Jakob Hoff vant den hittil siste utgaven.

– Det er vel litt for tidlig for meg allerede nå, men jeg sier ikke nei en gang i framtiden, sa Johaug om programmet der idrettsprofiler møtes i diverse øvelser.

En framtid som trener ble også brakt på bane på pressekonferansen etter seieren på tremila i Holmenkollen.

– Det hadde vært spennende. Jeg brenner veldig for langrennssporten. Jeg vet hva som skal til for å gå fort i hvert fall i distanselangrenn. Så en slags mentorrolle kunne jeg absolutt ha tenkt meg, sa Johaug på spørsmål fra NRK om en mulig trenerframtid.

– Hva om det kommer en henvendelse fra Sverige?

– Nei, nei, sa Johaug før hun la til at det var en spøk og at hennes fokus vil dreie seg om å bringe norsk langrenn videre.

- Marit Bjørgen la opp for fire år siden, men går Vasaloppet for andre gang søndag. Ser du for deg noe lignende, spør Dagsavisen.

- Nei, jeg kommer ikke til å satse på langløp på den måten. Mne jeg elsker å trene og konkurrene, så jeg kommer til å slenge meg med på løp, både med ski og joggesko, svarer hun.

Og ramser opp løpene hun skal gå før hun virkelig legger opp: Falun neste helg, kanskje Birken, Skarverennet og Reistadløpet.

- Gruer du deg til å komme i dårlig form, spør Aftenposten.

- Ja!